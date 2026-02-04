Toro News
POSTPARTITA

Inter-Torino 2-1, Carlos Augusto: “Giochiamo ogni competizione per vincere”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra nerazzurri e granata
Redazione Toro News

In seguito alla sfida dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino, Carlos Augusto ha commentato la sfida ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter sperimentale con spazio ai giovani. Come li valutate? "Hanno fatto bene. Lavorano con noi in settimana, gli abbiamo dato fiducia, sono grandi ragazzi e dobbiamo continuare così"

Ora l'Inter va avanti su tutti i fronti... "Sappiamo come è andata la scorsa stagione. Ma siamo l'Inter e giochiamo ogni torneo per vincere e ci proviamo sempre fino a che è possibile".

