Inter-Torino 2-1, le reazioni social: “Questa sera usciamo a testa alta”

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino

Un Torino che nel primo tempo appare inizialmente reggere il ritmo, per poi cadere ai piedi dei nerazzurri subendo prima la rete dell’1-0 al 35’ e poi il raddoppio al 47’. Granata che con qualche sforzo individuale e denti stretti trovano il 2-1 grazie a Kulenovic, al primo gol in granata. Il gol del croato non è abbastanza per proseguire il sogno italiano.