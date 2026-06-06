C'è chi ha stupito, chi si è confermato, chi è stato bocciato e ha reso meno: le pagelle dei centrocampisti granata
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PRIMAVERA: CHE CENTROCAMPO è STATO?
Tra tutti i reparti, il centrocampo del Torino Primavera è forse quello che ha subito meno scossoni. La difesa ha avuto grosse difficoltà a inizio stagione per poi ritrovare stabilità nella seconda parte di campionato, come abbiamo visto; l'attacco è stato ridisegnato più volte fino a quando non è stato trovato un assetto tipo, come vedremo. In mezzo al campo c'è stato meno clamore, ma non è che siano mancate le sorprese o i cambiamenti in una stagione dove proprio il cambiamento è stato fondamentale per ridare smalto al Toro. C'è chi si è confermato rispettando le aspettative, chi ha tirato fuori anche qualcosa in più sapendo sorprendere, c'è anche chi è stato altalenante e ha complessivamente deluso e infine chi è stato bocciato. Scopriamo ora i voti dei centrocampisti alle dipendenze del tecnico Francesco Baldini.
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