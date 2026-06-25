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LUDERGNANI RINNOVA: LA TOP 5

"È stata una stagione molto difficile e ho sofferto tanto perché non sarebbe stato giusto retrocedere", raccontava commosso Ruggero Ludergnani dopo l'ultima casalinga che, per la Primavera, voleva dire salvezza matematica. Di fronte alle lacrime di un uomo, non si può che apprezzare l'impegno, l'attaccamento e il cuore impiegati in un mestiere. "Se ci fossero 28 ore in una giornata, le userebbe tutte lavorando per il Toro", ci spiegava Baldini a proposito del responsabile del settore giovanile granata.

Per Ruggero Ludergnani è arrivato ufficialmente il premio del lavoro di queste cinque stagioni: il rinnovo. Scadenza di contratto spostata dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2029 e felicitazioni da parte del club che continuerà a fare affidamento sulla qualità dell'ex dirigente della Spal per gestire le formazioni dalla Primavera in giù. Dall'estate del 2021, momento dell'approdo in granata di Ludergnani, ad oggi, tanti giocatori di qualità si sono alternati nelle giovanili granata. Alcuni nomi, su tutti, spiccano. Nelle prossime pagine trovate una top 5 delle scoperte di Ruggero Ludergnani al Torino (si aggiunge un bonus nell'ultima pagina).

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