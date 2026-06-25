Chi entrerà a far parte del Torino nello staff di Ignazio Abate?
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Inizia a delinearsi lo staff di Ignazio Abate. Con l'arrivo sotto la Mole dell'ex Juve Stabia , che ha preso il posto di Roberto D'Aversa ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di Cairo fino al 2028, ecco che inizia a definirsi l'équipe tecnico e tattico che lo accompagnerà nel nuovo percorso al Toro. Tra i candidati a fare il loro ingresso al Filadelfia nello staff di Abate, due innesti di grande spessore che porterebbero al club e alla squadra qualità ed esperienza: si tratta di Diego Gabriel Raimondi e Lucas Biglia.
Torino, si tratta di un ritorno per Raimondi: due anni in granata per l'ex PisaPer l'ex difensore italo-argentino si tratta di un ritorno in granata: arrivato al Toro nel 2016, entrò a far parte del team di Sinisa Mihajlovic raggiungendo anche il suo compagno di squadra ai tempi del Pisa Gianluca Petrachi, allora come oggi ds del club piemontese. Raimondi rimase in granata fino al 2018 prima di salutare il club di Cairo insieme al tecnico serbo. Dopo aver lasciato il Bologna, sono arrivate le esperienze con la nazionale uruguaiana e al Siviglia in Spagna.
Torino, il legame con Abate e l'esperienza all'Anderlecht: chi è BigliaBiglia è un uomo di grande fiducia di Abate: l'ex centrocampista ha condiviso l'esperienza al Milan con il neo allenatore granata costruendo un forte legame di amicizia. Con l'arrivo al Toro, Biglia avrebbe un ruolo molto importante: dovrebbe diventare l'esperto delle dinamiche del centrocampo e del gioco offensivo del nuovo Torino. L'ultima esperienza dell'ex Milan e Lazio nel massimo campionato italiano risale proprio all'esperienza in rossonero, dove ha concluso la sua avventura nel 2020, prima di chiudere la sua carriera da calciatore in Turchia prima al Fatih Karagümrük poi all'Istanbul Basaksehir. L'argentino è reduce dall'esperienza come vice allenatore nello staff di Besnik Hasi all'Anderlecht tra il luglio del 2025 e il febbraio 2026.
Torino, quando Biglia fu vicino al Toro di Giampaolo: alla fine arrivò LinettyDopo tre anni di Milan e sette complessivi in Italia, contando anche l’esperienza nella Lazio, Biglia era vicinissimo a vestire la maglia del Torino. "Mi piacerebbe molto continuare a giocare in Serie A". Queste furono le parole del calciatore dopo aver saputo dell'interesse del club di Urbano Cairo nell'estate del 2020. Biglia era uno dei nomi che interessavano al Toro di Giampaolo per rinforzare il centrocampo. L'ex allenatore, che aveva già allenato il centrocampista nella sua breve esperienza al Milan, avrebbe voluto affidare al mediano argentino le chiavi della squadra granata sia per la sua esperienza che per la sua intelligenza tattica. Tuttavia, a causa dell'interesse dalla Turchia e l'infortunio che l'argentino ha subito nell'ultima fase del campionato, Vagnati virò su Karol Linetty, altro pupillo di Giampaolo e Biglia si sistemò al Fatih Karagümrük.
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