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Continuano i Mondiali, ma continua anche il calciomercato della Serie A. Mentre il Torino continua a lavorare sul mercato tra possibili acquisti e situazioni da definire in uscita, anche le squadre rivali sono particolarmente attive. Tra trattative già avviate, operazioni in fase di chiusura e nuovi sondaggi, il panorama del mercato italiano è in costante evoluzione. Diverse delle indiscrezioni e delle notizie emerse nelle ultime ore, inoltre, coinvolgono direttamente o indirettamente il club granata, tra ex giocatori alla ricerca di una nuova sistemazione e profili seguiti anche dalla dirigenza torinese. Ecco le principali novità di giornata dal calciomercato della Serie A.

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