Baldini post Torino-Lecce 3-3: “I giovani vanno forte. Mercato? Stimo Ludergnani”

Le dichiarazioni del mister granata dopo il combattuto incontro con i giallorossi

Redazione Toro News 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 14:32)

Quattro pareggi nelle ultime quattro partite. Continuità, ma anche con il Lecce un solo punto è stretto... "Mi fa arrabbiare che abbiamo regalato 7-8 minuti all'inizio agli avversari, dove non abbiamo giocato. L'abbiamo preparata bene a livello mentale, non mi aspettavo una partenza del genere. Alla squadra posso dire veramente poco, abbiamo rimesso in piedi la partita tre volte. A livello di pericolosità loro hanno fatto pochi tiri in porta e ben tre gol. Anche noi abbiamo fatto tre gol, ma con quindici tiri. Non c'è stata partita, la squadra è stata propositiva. Questo è il calcio che piace a me, bisogna sistemare dei dettagli che sono quelli che ci fanno prendere gol. Era logico che ci fossero delle difficoltà passando alla difesa a quattro, anche perché abbiamo giocato ogni quattro giorni in questo periodo. Sta a me lavorare su questi dettagli, ma dobbiamo rimanere concentrati. Ad esempio sul secondo gol, bisogna marcare bene... Penso anche a quel gol che abbiamo preso con la Lazio. Abbiamo volontà, serve concentrazione e bisogna concretizzare. Bonacina è stato incredibile, ha fatto bene anche Ballanti. Dobbiamo uscire da questa situazione".

A fronte di un attacco che ha costruito tanto e realizzato tre gol, la difesa ha commesso errori elementari. Come se lo spiega? "In difesa stiamo giocando con un 2008 come centrale difensivo, che è Carrascosa. Credo che nessuno giochi un centrale 2008. Ha grande potenziale: i giovani devono essere aspettati, anche quando commettono degli errori. Kugyela non ha mai fatto il terzino sinistro. Lo fa da tre o quattro partite, qualche errore posso concederglielo, anche perché oggi ha giocato con la febbre. Ora sta a me allenarlo lì perché in quel ruolo può arrivare ad altissimi livelli. Pellini? In un mese ha giocato sei partite senza saltare un minuto. Può arrivare in prima squadra, è veramente forte. Gli uomini della mia linea difensiva non li cambierei con nessuno, ma è logico che bisogna alzare il livello della concentrazione. Pellini spesso non ce l'ho a disposizione perché va in prima squadra. Questo è un bene. Ci vuole tempo e modo di lavorare insieme".

Sandrucci e Bonacina hanno reso bene: possono essere i nuovi pilastri dell'attacco?"Non giocavo con il 4-3-3 all'inizio perché con quel modulo i ragazzi non rendevano. Poi ho visto Bonacina con l'Under 18 e ho detto: "Ma chi è quello?". Mi ha sorpreso, ora ce l'ho in squadra. Ho visto la forza dei ragazzi, ma ho voluto aspettarli e conoscerli prima di cambiare modulo. Sandrucci e Bonacina hanno iniziato ad andare forte in allenamento e quindi oggi hanno giocato, io non guardo l'età: chi va forte gioca, chi non va forte resta in panchina. E sei vai forte in settimana poi giochi bene ed esci dalla zona bassa della classifica. Se il Toro giocherà così farà un gran girone di ritorno, io non ho nessun dubbio a riguardo. Poi i ragazzi stanno anche mostrando spirito Toro, io li vedo che combattono e questa è una grande soddisfazione".

Il numero di giovani sta aumentando nelle ultime settimane: c'è l'intento di ringiovanire la rosa? E cosa si aspetta, più in generale, dal mercato di gennaio.

"Ho tanta stima in Ruggero (Ludergnani, ndr.), lui lavora sempre per il Toro. Se ci fossero 28 ore in una giornata, le userebbe tutte lavorando per il Toro. Del mercato se ne occupa lui. La squadra è più giovane: non guardo la carta di identità, ma solo come i ragazzi giocano in settimana. La regola rimane questa".

Articolo a cura di Irene Nicola e Davide Bonsignore