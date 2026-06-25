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OCCASIONI DALLE RETROCESSE

"La Serie B propone tanti giocatori di qualità, quest'anno in vetrina ce n'è una marea. È pieno”, raccontava ai nostri microfoni l'esperto di Serie B Nicola Binda. Se le squadre di Serie B sono ricche di talenti che potrebbero fare al caso delle formazioni di Serie A, è facile riconoscere come anche le squadre che, a seguito di una retrocessione, ricominceranno proprio dal campionato cadetto possano vantare di alcuni profili interessanti. Questo è il caso di Cremonese, Hellas Verona e Pisa: sono le tre formazioni che non sono riuscite a mantenere la categoria nella scorsa stagione.

E, come sempre accade, nelle retrocesse c'è qualche elemento che ha una qualità superiore rispetto al campionato cadetto. Qualche talento che si è messo in mostra nella stagione passata e che può essere un affare interessante per chi, invece, in Serie A ci è rimasto. A maggior ragione parliamo di affare, considerando che chi è retrocesso perde un po' del proprio potere in trattativa, portando inevitabilmente il prezzo del giocatore ad abbassarsi. Anche il Torino può guardare alle retrocesse: nelle prossime pagine vediamo i tre elementi più interessanti per ogni rosa, partendo dal Pisa, passando per l'Hellas Verona e arrivando alla Cremonese.

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