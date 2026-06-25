Abate vuole Liberali al Toro?. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sul possibile interesse del club granata per Mattia Liberali. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e sembra messo gli occhi sul talento cresciuto nel vivaio Milan, già attenzionato da Vagnati lo scorso anno: "Non è un nome nuovo sul taccuino del Torino. Già un anno fa il Torino aveva messo nel mirino il trequartista cresciuto nel Milan e acquistato la scorsa estate dal Catanzaro". Sono stati fatti alcuni sondaggi ma sul giovane trequartista ci sono anche altri club di Serie A ma il Torino ha la carta Abate: "Si sono informate anche altre squadre come Sassuolo, Como e Lazio. Ma rispetto allo scorso anno il Toro ha una carta in più, ossia la presenza di Ignazio Abate che lo ha allenato nella Primavera del Milan nella stagione 2023-2024". Il tecnico granata conosce bene le sue potenzialità e può essere una pedina duttile nel suo modulo: "Spesso utilizzato da trequartista nel 4-2-3-1, spesso agiva anche da esterno sinistro nel 4-3-3 e calzerebbe a pennello nel 3-4-2-1, attuale sistema di Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.