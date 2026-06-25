Finisce nel peggior modo possibile il girone della Scozia, che soccombe al Brasile per 3-0. La Selecao di Ancelotti indirizza già la partita nella prima frazione, complice una Scozia disattenta e goffa. Il primo gol è un autentico regalo della difesa con McKenna che si addormenta e il suo passaggio in costruzione viene murato da Rayan, palla sui piedi di Vinicius che tutto solo salta Gunn e deposita in rete al 7'. Situazione quasi analoga al 22', con Hendry che si fa scippare il pallone da un indemoniato Vinicius, che a sua volta batte Gunn. Il Var e l'arbitro provano a dare una seconda chance alla "Tartan Army" annullando clamorosamente il gol per un contatto basso quasi inesistente. La partita sponda britannica, però, non decolla mai e sul finire di primo tempo arriva il raddoppio: cross di Bruno Guimaraes, Gunn e Patterson a vuoto e Vinicius che di testa a porta vuota deposita la sfera. I verdeoro chiudono i giochi nel secondo tempo grazie al gol di Cunha al 60' e possono festeggiare il primo posto in classifica e l'esordio di Neymar in questo Mondiale.

Adams, il saluto finale al Mondiale?

Per Ché Adams 90' di panchina. Il Ct Clarke gli preferisce Shankland come unica punta in avanti. L'attaccante granata subentra al 91' e gioca pochissimi minuti, che potrebbero significare il suo saluto e quello della sua Nazionale al Mondiale. La Scozia chiude il girone al terzo posto dietro il Brasile stesso e il Marocco vincente contro Haiti per 4-2. I 3 punti totalizzati potrebbero non bastare agli scozzesi, attualmente settimi nella classifica delle migliori terze. Saranno giorni di attesa per capire i risultati delle dirette concorrenti e se rientrerà nelle 8 migliori. Il cammino della Scozia è giunto al capolinea o ci sarà spazio per qualificarsi ai sedicesimi e continuare a sognare? Nella prima opzione Ché Adams chiuderebbe il suo Mondiale a 0 gol, mentre nella seconda avrebbe ancora tempo per dimostrare tutte le sue qualità.