Il Torino ha messo gli occhi su un pupillo di Abate? Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata del Torino. La dirigenza granata sarebbe interessata ad Andrea Giorgini, difensore centrale della Juve Stabia: "vogliono portarlo a Torino, convinti delle qualità di un ragazzo alto 1.90 metri, ma dinamico e bravo anche con i piedi, ora da provare in un palcoscenico ancora più difficile". Dopo aver sondato diversi profili, il Torino "sta provando a chiudere proprio per uno degli elementi che si è messo più in luce nell'ultima stagione. E che adesso sogna di potersi mettere alla prova in ambiti ancora più grandi". Il centrale è un'esplicita richiesta del tecnico granata Ignazio Abate: "I granata sono usciti allo scoperto per Giorgini su input dell'allenatore che ha saputo valorizzarlo al massimo nell'avventura a Castellammare di Stabia, facendolo diventare un punto fisso delle sue idee". C'è distanza sulla formula del trasferimento tra le parti: "il costo del cartellino si aggira intorno ai 3-4 milioni con i campani che vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo, il Toro preferisce imbastire l'operazione in prestito con diritto di riscatto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.