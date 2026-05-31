Una vittoria fuori casa per chiudere la stagione e soprattutto per mettere il proprio nome nella corsa scudetto. Il Torino U18 fa il suo dovere contro i pari età del Genoa: vincere. I tre punti avrebbero garantito la certezza di qualificazione a prescindere dagli altri campi dove in corsa c'erano ancora Cesena, Atalanta e Fiorentina. Così è stato. Decisiva la rete di Luongo al 76', sceso con i coetanei del 2008 dopo un'annata interamente in Primavera, in un match dove non sono mancati i cartellini. Quattro ammonizioni per parte e un espulso a testa.

Under 18, la regular season si chiude al quarto posto: ora ancora il Cesena

Under 18, il tabellino di Genoa-Torino

Grazie alla vittoria sul Genoa, il Torino chiude la regular season al quarto posto portandosi a quota 61 punti. Il bottino è lo stesso del Cesena, che però resta quinto avendo entrambi gli scontri diretti in campionato a sfavore. La corsa della squadra di Vegliato parte dai playoff in gara secca. L'avversario sarà proprio il Cesena, contro cui i granata di Vegliato hanno due risultati a favori: la vittoria nei 90' o il pareggio nei 120' con i supplementari visto che nel secondo caso sarebbe il miglior piazzamento in regular season a premiare il Toro senza lotteria dei rigori. Come oggi, Vegliato potrà appoggiarsi su elementi come Carrascosa, Ballanti e Luongo. Giocatori che negli ultimi mesi hanno giocato in pianta stabile in Primavera. Obiettivo? Difendere lo scudetto.

Marcatori: 76' Luongo (T)

GENOA: Baccelli, Calabrese, Gecaj (80' Delgado), Parodi, Fazio, Salvano, Giangreco, Mariotti (80' Meheleb), Bellone, Traversa (70' Mastro), Pellegrini (61' Skraburski). A disposizione: Castellano, Specker, Ganduglia, Tesoro, Dobrescu. Allenatore: Moretti.

TORINO: Cereser, Manzi (64' Ramondetti), Carrascosa (20' Cekrezi), Roda, Cantarella, Ballanti, Conzato (64' Macnack), Ferraris, Falasca (86' Musat), Luongo (86' Moretti), Kugyela. A disposizione: Martena, Mukerjee, Rivas, Marangon. Allenatore: Vegliato

Ammoniti: 31’ Ballanti (T), 41’ Manzi (T), 48’ Baccelli (G), 89’ Cekrezi (T), 90’ Giangreco (G), 94' Ramondetti (T)

Espulsi: 94’ Parodi (G), 95’ Musat (T)