Ciao Ginetto, padre del tremendismo granata e di un nuovo modo di essere tifosi

Non ero (purtroppo) amico di Luigi Trabaldo detto Ginetto. Probabilmente l'ho incrociato qualche volta ma posso dire a malincuore di non avere avuto la fortuna di conoscerlo veramente e personalmente nonché di avere avuto la grave colpa di avere indugiato troppo nel colmare questa mancanza. Le nostre strade non si sono incrociate e ora, posso dire, me ne dispiace davvero, perché sicuramente mi sono perduto l'incontro con un mito del tifo granata. Ma non posso certo dire, al contempo, di non conoscere del tutto Ginetto. Di lui ho sentito parlare i suoi amici che invece conoscevo. A partire dal suo "socio" nelle attività granata, Piero Gay, del quale invece ho numerosi ricordi personali, avendo avuto l'onore di essere stato da ragazzo suo "assistente", al tempo delle trasmissioni in GRP.

Ma comunque in tutto l'ambiente dei tifosi del Toro, attraverso miriadi di persone mie amiche, ha sempre "risuonato" la presenza di Ginetto, quasi fosse stato, più di altri, l'inventore stesso del tifo granata. Ed è proprio così. Con Piero concepì un'idea che per l'Italia era rivoluzionaria e che partì, come tante altre, proprio da Torino. I tifosi devono mettersi insieme per esprimere al meglio la loro passione. Fu lui appunto, con Piero Gay, negli anni '50 dello scorso secolo a fondare i Fedelissimi Granata, primo club di tifosi in Italia. E dal solco tracciato dai Fedelissimi Granata partì poi, alla fine degli anni '60, l'esperienza degli Ultras Granata, primo gruppo di tifo "organizzato" in Italia che andò ad accendere definitivamente il mito della Curva Maratona. Mettersi insieme per fare qualcosa di nuovo. Mettersi insieme per fare qualcosa di bello.

Mettersi insieme per fare qualcosa di più appassionato. Mettersi insieme per fare qualcosa di più forte. Mi piace sintetizzare così, nel mettersi insieme per...(il Toro), l'eredità e l'incitamento spirituale del grande Ginetto. Oggi il tempo difficile in cui versa la passione per il calcio in Italia chiama la nascita a Torino di qualcosa che vada ancora oltre i suoi colleghi benemeriti Fedelissimi e i suoi figli altrettanto benemeriti Ultras Granata. Con gli amici di ToroMio abbiamo identificato questo "andare oltre" per affiancare le realtà già citate, nel riunirsi tutti come tifosi granata in un "ente di partecipazione popolare".

Riunendosi per formarne uno i tifosi granata avranno così la possibilità di continuare nella loro gloriosa tradizione di essere i veri innovatori del tifo in Italia. La proposta di legge in materia, testardamente promossa da ToroMio e già approvata dalla Camera è oggi all'esame del Senato. Informatevi tutti su www.toromio.net ed aiutate a portare avanti l'iniziativa. È una cosa molto, molto granata. La più "tremendista" che si possa concepire in un mondo del calcio dove oggi rema davvero tutto contro la passione che ci fa vibrare il cuore. Ed io, chissà perché, ogni volta che ho sentito nella mia vita il suo cognome Trabaldo mi suonava "Trebaldo" e mi è sempre venuto da collegarlo con il nostro tanto caro "Tremendismo". A nome di tutti noi, che ne siamo "eredi", mi auguro quindi che riusciremo ad essere degni di questo eroe granata che tanto ha fatto per custodire e tramandare il vero spirito del Toro. E allora salutaci gli Invincibili e i tanti nostri amici che sono già con loro e grazie ancora per il tuo grande cuore granata...

Ciao Ginetto!

