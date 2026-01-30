Sono rimasto sconvolto dal leggere della vicenda del nostro fratello granata Davide Borgione, vicenda che tocca il lato umano di ciascuno e non semplicemente quello granata. Come nella nota parabola di Gesù due si succedono a passare accanto ad un malcapitato e non se ne curano. Anzi, 2000 anni dopo, non solo non ci se ne cura, ma lo si deruba pure. Sconvolgente appunto. Poi arriva Luca e poi Kelvin. Ma in questa storia non c'è il lieto fine della parabola. Il prossimo di Davide non riesce a salvarlo e lui, purtroppo, muore. Ma la morte non è l'ultima parola e questo un tifoso del Toro lo sa bene.

Non a caso domenica allo stadio (spero proprio) sembra che comparirà uno striscione con su scritto "Borgio vive!" riporta un articolo di giornale. L'amore vince la morte. Il prossimo della parabola, a differenza degli altri due che lo hanno preceduto, ha amato il disgraziato assalito dai briganti e gli ha salvato la vita con il suo amore. Il prossimo di Davide è chi lo farà vivere con il suo amore. Hanno cominciato Luca e Kelvin chiamando l'ambulanza, come avrebbero dovuto fare i primi due. Continuiamo tutti l'opera che sembra incompiuta. Il Grande Torino è ancora vivo e non è solo un ricordo. Anche Borgio vive e non è solo un ricordo. L'amore fa miracoli. Quello di Dio e anche quello degli uomini. Ricordiamocelo.