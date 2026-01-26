Davide, uno di noi. Il Toro, i ragazzi e un amore che non si spegne mai

Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena: "Davide Borgione non era solo un ragazzo di diciannove anni. Era uno di noi"

Andrea Arena Columnist 26 gennaio - 21:41

Davide Borgione non era solo un ragazzo di diciannove anni. Era uno di noi. Uno di quei giovani che hanno scelto il Toro senza convenienza, senza mode, senza trofei a illuminare il cammino. Una scelta che nasce in famiglia, che si tramanda come un racconto antico, fatto di sofferenze, orgoglio e appartenenza. Una scelta che dice molto più di mille vittorie. In queste ore si parla, giustamente, delle indagini, delle telecamere, della dinamica di quanto accaduto. È doveroso fare chiarezza, è doveroso cercare la verità. Ma prima di tutto è necessario fermarsi un momento e ricordare chi era Davide: un ragazzo con il #CuoreGranata, uno di quei tifosi che hanno vinto poco e sperato tanto. Come tanti altri della sua età. Chi scrive non conosceva Davide personalmente. Eppure conosce suo figlio, che ha età simile e tifa Toro proprio come lui. Conosce amici che hanno figli coetanei, tutti innamorati del Toro. Tutti pronti a salire a Superga per stringersi in un abbraccio che sa di immenso. Ragazzi che non hanno mai "alzato al cielo vittorie stellari", che nella loro vita hanno visto forse un solo derby vinto, eppure continuano a scegliere questa maglia ogni giorno e per questo sono giovani uomini speciali. A Davide è successo qualcosa di terribile. Qualcosa che gli ha tolto la possibilità di continuare a vivere il suo Toro, di crescere con quella fede calcistica che è anche una scuola di vita: soffrire, cadere, rialzarsi, restare fedeli.

Non potrà godere in futuro di quel Toro migliore che tutti avremmo voluto regalargli. Ma nessuno potrà togliergli l'amore che ha provato, la fiducia che ha riposto, il trasporto con cui ha vissuto questi colori. Come tutte le storie granata tramandate da padre in figlio, da nonna o zia a nipote, possiamo dire di essere fieri della sua scelta. Fieri di Davide e di tutti i ragazzi dal cuore granata che rappresentano il nostro futuro. Ragazzi che meritano di tornare a sognare, perché la vita è troppo breve per non vedere la loro felicità. Alla famiglia di Davide, ai suoi amici, va l'abbraccio di tutti i tifosi del Toro e di tutta la famiglia di ToroNews. Un abbraccio sincero, che nasce dal dolore ma anche da un senso profondo di comunità. E allora l'appello finale non può che essere rivolto a chi oggi rappresenta il Toro: Società, Presidente, Dirigenti e giocatori. Ricordatevi di Davide. Ricordatevi di questo giovane tifoso che ha sofferto e non ha mai smesso di indossare la maglia e fate qualcosa da Toro. Fatelo per Davide. Fatelo per amore di voi stessi, per rispetto della nostra storia e di chi, nonostante tutto, continua a crederci. Davide era uno di noi e lo sarà per sempre.

Learning Advisor, mi occupo di formazione e sviluppo organizzativo aiutando persone e team a crescere nelle competenze, nella leadership e nella capacità di collaborare. Credo che ascolto, empatia, condivisione e fiducia siano le vere leve per generare cambiamento e risultati sostenibili, per questo accompagno aziende e organizzazioni in percorsi su misura dedicati allo sviluppo delle performance e alla costruzione di una cultura collaborativa. Con #CuoreGranata porto questa stessa visione nel racconto delle storie di tifosi e professionisti legati al Toro. Attraverso interviste e testimonianze, raccolgo voci e passioni che si intrecciano con i valori granata, ispirandomi al modello del Grande Torino: resilienza, organizzazione, missione e visione che parlano al presente e al futuro.

