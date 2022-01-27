Toro News
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Andrea Arena

Columnist

In Toro News con la rubrica “Cuore Granata”. Si occupa di formazione e sviluppo delle competenze

RUBRICHE TORONEWS

Inizia il campionato e, senza tifosi, non è Toro

A. Arena

La situazione attuale è disastrosa, la disaffezione evidente e il legame tra società e piazza è consumato. Eppure, il tempo delle polemiche è finito.

Vanoli

Sangue & Toro: V come Vanoli, Z come Zapata

A. Arena

Torna un nuovo episodio della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena: "Mi chiedo da settimane da dove possiamo ripartire. La risposta sembra essere 'Sangue & Toro'..."

Alessandro Buongiorno - ritiro Pinzolo 2023

Buongiorno di felicità!

A. Arena

Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena

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Caro Gianni Minà

A. Arena

Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena dedicato a Gianni Minà: "Ci hai lasciato ma ci hai riunito..."