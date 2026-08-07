Ci sono interviste che continui a rimandare perché pensi che ci sarà sempre tempo. Poi arriva una notizia che ti ricorda quanto quel tempo sia prezioso. È quello che ho pensato leggendo della scomparsa di suor Paola Chiara Gilberti. Per tutti, semplicemente, suor PC.

Avrei voluto, e dovuto, incontrarla e fare con lei quattro chiacchiere sul Toro per ToroNews. Raccontare ai tifosi granata la storia di una donna che ha dedicato la propria vita agli altri e che, con la stessa naturalezza, portava nel cuore il Tifo per il Torino. Non l'ho fatto. E oggi sento di aver perso un'occasione. Avrei dovuto.

Suor PC è stata per decenni un punto di riferimento del Centro Asteria di Milano. Educatrice, guida, presidente della Polisportiva Asteria, ha accompagnato la crescita di migliaia di bambini e ragazzi, dimostrando che lo sport è prima di tutto educazione, rispetto, inclusione e comunità. Ha lasciato un segno profondo nei giovani e nelle famiglie che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Da papà che ha visto crescere suo figlio proprio al Centro Asteria, sento il dovere di dirle grazie. Grazie per aver contribuito a costruire un luogo in cui i ragazzi imparano a diventare persone, prima ancora che atleti.

E poi c'era il Toro. Una passione sincera, mai nascosta. Chi l'ha conosciuta può raccontare che tutti sapevano della sua fede granata e dei suoi occhi limpidi che si illuminavano nel ricordo del Grande Torino. Professava la sua passione con il sorriso e con orgoglio, anche tra i corridoi del Centro Asteria. È una cosa che, da tifoso del Toro, mi rende profondamente orgoglioso. Perché il nostro popolo è fatto anche di persone come suor PC: persone che ogni giorno hanno testimoniato, con i fatti, valori come umiltà, sacrificio, solidarietà e attenzione agli altri. Valori che, in fondo, appartengono anche alla storia e all'identità del Toro.

Ora è davvero troppo tardi per quell'intervista. Eppure, non è troppo tardi per dirle grazie e per ricordarla sulle pagine di Toro News.

Mi piace chiudere con le parole con cui il Centro Asteria l'ha salutata, perché raccontano meglio di qualsiasi articolo ciò che suor PC ha rappresentato per la comunità:

"Grazie, suor Paola Chiara Gilberti, per tutto ciò che ci hai donato. La tua testimonianza, il tuo sorriso e la tua guida resteranno per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio."

Ciao, suor PC. Anche il popolo granata ti saluta con affetto e gratitudine. Perché il Toro è anche questo, una comunità che sa riconoscere e custodire l'esempio delle persone migliori.

ANDREA ARENA - Learning Advisor, mi occupo di formazione e sviluppo organizzativo aiutando persone e team a crescere nelle competenze, nella leadership e nella capacità di collaborare. Credo che ascolto, empatia, condivisione e fiducia siano le vere leve per generare cambiamento e risultati sostenibili, per questo accompagno aziende e organizzazioni in percorsi su misura dedicati allo sviluppo delle performance e alla costruzione di una cultura collaborativa. Con #CuoreGranata porto questa stessa visione nel racconto delle storie di tifosi e professionisti legati al Toro. Attraverso interviste e testimonianze, raccolgo voci e passioni che si intrecciano con i valori granata, ispirandomi al modello del Grande Torino: resilienza, organizzazione, missione e visione che parlano al presente e al futuro.