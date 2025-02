San Valentino, l’amore Granata e il Capitano eterno

Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena

Andrea Arena Columnist 12 febbraio 2025 (modifica il 12 febbraio 2025 | 13:31)

San Valentino non è solo il giorno degli innamorati, ma anche l’onomastico di un uomo che ha incarnato l’amore più puro e viscerale che esista nel calcio: quello tra un capitano e la sua squadra, tra una squadra e la sua gente. Parliamo di Valentino Mazzola, il simbolo più grande del Grande Torino, l’anima di una squadra che ha fatto sognare un’intera nazione. In questo giorno, il cuore Granata batte più forte, non solo per chi ama, ma per chi continua ad amare una storia che il tempo non ha mai cancellato.

L’amore per il Torino non è un sentimento passeggero, non è una moda. È passione pura, sacrificio, dedizione. Essere tifosi del Toro significa portare dentro di sé una fiamma che non si spegne, che si tramanda di generazione in generazione, proprio come il ricordo di Valentino Mazzola e dei suoi compagni, eroi immortali di Superga.

C’è un momento che ogni tifoso del Toro conosce bene: il famoso “Quarto d’ora Granata”, quel segnale silenzioso che scattava quando Mazzola si arrotolava le maniche, pronto a trascinare i suoi oltre ogni ostacolo. Era un atto d’amore per la squadra, per la maglia, per il popolo che ogni domenica riempiva gli spalti sperando in un’altra impresa. E questo gesto, semplice e potente, è diventato leggenda, proprio come lui.

Nel giorno di San Valentino celebriamo l’amore, quello romantico e quello eterno. E cosa c’è di più eterno dell’amore per il Toro? Un amore che non conosce categorie, che non si arrende alle sconfitte, che sa soffrire e gioire con la stessa intensità. Un amore che resiste al tempo, ai cambiamenti, alle difficoltà, proprio come i tifosi che ogni anno, il 4 maggio, salgono sulla collina di Superga per rendere omaggio a quegli eroi mai dimenticati.

San Valentino, dunque, non è solo il giorno degli innamorati, ma anche la festa di chi porta il Granata nel cuore. Perché l’amore vero, quello profondo, è fatto di fedeltà, sofferenza, passione. E chi meglio di un tifoso del Toro può saperlo?

A Valentino, al Grande Torino, a tutti quelli che continuano ad amare questa squadra oltre ogni logica e ogni ostacolo: buon San Valentino, con il cuore Granata che batte forte, oggi e per sempre.

