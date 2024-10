Cosa funziona nel Toro: il ruolo chiave di Barale e Innocenti

Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata"

Andrea Arena Columnist 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 13:35)

Negli ultimi anni, il Torino FC ha costruito una solidità gestionale che ha permesso al club di ottenere risultati importanti. Una parte fondamentale di questo successo è dovuta a una gestione manageriale oculata, nella quale due figure chiave si distinguono per competenza e risultati: Lorenzo Barale, direttore commerciale, e Luca Innocenti, responsabile di Revenue Stadio, Marketing & Digital. Entrambi, con percorsi professionali ricchi di esperienze, sono stati cruciali per la crescita del club, come evidenziato dai loro profili professionali su LinkedIn.

Nel bilancio del Torino FC al 31 dicembre 2023 si registra una crescita del valore di produzione del 4%, per un totale di 76,4 milioni di euro. Un contributo significativo arriva dai ricavi di sponsorizzazione e pubblicità, aumentati del 25% (2,6 milioni di euro), e dai ricavi da stadio, che hanno segnato un incremento del 39% (1,7 milioni di euro). Questo sviluppo economico è il frutto di una strategia commerciale mirata e di accordi di sponsorizzazione con importanti brand come Joma, Suzuki, Fratelli Beretta, Enel e OVS.

L'ultima partnership con Red Bull, Official Energy Drink Partner per la stagione 2024-2025, segna un ulteriore passo avanti nella crescita del club, con Red Bull che fa il suo esordio in Serie A proprio grazie al Torino.

Lorenzo Barale: strategia commerciale vincente — Un contributo determinante a questi risultati è stato dato da Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino FC. Barale, come emerge dal suo profilo su LinkedIn, ha un'esperienza consolidata nella gestione commerciale e nelle sponsorizzazioni.

Il suo ruolo è stato cruciale nell'ampliare le partnership del club, rafforzando la visibilità del marchio Torino e incrementando i ricavi pubblicitari.

Inoltre, la capacità di Barale di stringere accordi con brand di alto profilo ha permesso al Torino di sviluppare una solida base finanziaria, garantendo entrate costanti anche nei periodi di maggiore difficoltà economica del calcio italiano, arrivando a essere l'ottava squadra per entrate commerciali.

Luca Innocenti: innovazione e integrità — Un’altra figura chiave nel successo del Torino è Luca Innocenti, entrato a far parte del club nel settembre 2023. Come responsabile di Revenue Stadio, Marketing & Digital, Innocenti ha portato una visione innovativa nel marketing e nella digitalizzazione. Il suo curriculum, anch'esso facilmente consultabile su LinkedIn, evidenzia una lunga carriera nelle strategie di ticketing e marketing, iniziata con successo all’Inter e proseguita al Torino, con l'obiettivo di massimizzare le entrate legate allo stadio e alle iniziative digitali.

Innocenti si è anche distinto per la sua integrità professionale, mantenendo una linea di fermezza contro le pressioni del tifo organizzato, come emerso dalle indagini relative alla Curva Nord dell'Inter.

Il suo lavoro al Torino ha già portato benefici tangibili, con un miglioramento delle politiche di marketing e una gestione ottimizzata delle entrate stadio, elementi essenziali per la crescita finanziaria e l'espansione digitale del club.

Un modello per quale futuro? — L’efficace lavoro di Lorenzo Barale nell'area commerciale, unito all'innovazione e alla leadership di Luca Innocenti nel marketing e nel revenue management, testimonia l'importanza di figure professionali capaci di guidare un club verso una crescita stabile e sostenibile.

Grazie alla sinergia tra i due dirigenti, il Torino ha rafforzato la propria posizione non solo in campo, ma anche dal punto di vista economico e organizzativo, diventando una delle realtà meglio gestite su questi due fronti. La strada è ancora lunga, ma almeno in questo ambito il Torino FC ha fatto passi avanti considerevoli.

Concludendo, è importante sottolineare che i tifosi più attenti e professionali apprezzano questo considerevole cambio di passo manageriale. Tuttavia, il futuro del club, soprattutto per una squadra gloriosa come il Toro, dipende dai risultati sul campo.

Su questo punto, pur confidando nel lavoro del mister Vanoli, non si nota la stessa chiarezza nella linea di crescita. È evidente che il futuro del Torino passa dalle decisioni di Cairo, e tutti noi tifosi ci auguriamo che queste scelte siano le migliori anche per noi.