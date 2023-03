Caro Gianni Minà

Caro Gianni ti scrivo. Impossibile avvicinarsi ad un mito del giornalismo come te senza provare tremore alle gambe. Senza sentire un forte senso di inadeguatezza. Ora non ci sei più ed è difficile, impossibile, immaginare delle risposte alle semplici domande che avrei voluto farti per la rubrica #CuoreGranata. Lo hai detto tu: "Io sono di Fede Granata. Lo sono sempre stato e lo sarò Sempre". Il Toro è qualcosa di speciale per noi. È una fede che tutto trascende. Quindi continuerai a seguirci. A pensaci ed a volerci bene. Certo per te saranno giornate piene. Ci sono da riabbracciare i più grandi. C'è da sfogliare la tua agendina insieme a Massimo Troisi e a riempirla di appuntamenti. Da che lettera partirai? E poi, sarai già stato scritturato e affidato a qualche lavoro impossibile. Qualche personaggio "scomodo" che prima di essere intervistato dovrà essere compreso intimamente.

Non so più da dove partire per la mia intervista caro Gianni. Ho perso il filo e ho le lacrime agli occhi. Provo a ricomporre i miei sentimenti e forse ho compreso: Le domande giuste le avresti fatte tu a me. A noi tifosi e alle nostre laceranti divisioni. Ci avresti messo spalle al muro e non per fucilarci ma per graziarci con una riflessione. Per portarci al dialogo. Cosa sta succedendo ai tifosi del Toro? Avrei iniziato a risponderti farfugliando qualcosa del tipo: Gianni sai il presidente, la squadra, l'allenatore... ma il tuo viso mi avrebbe fatto capire che stavo barando con me stesso. Aspetta un attimo, ricevo un messaggio. È un mio amico, un tifoso del Toro. Uno tosto e magari mi può aiutare. Apro il messaggio, ingrandisco meglio la foto. Solo poche parole appese sul muro del Fila. Proprio davanti al moncone che è stato lo Stadio della tua infanzia, lo Stadio del Grande Torino.