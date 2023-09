Paolo e il grande #CuoreGranata che batte forte (e non è l’unico) fuori Torino

Paolo è un ottantasettenne che stravede, ogni giorno che Dio manda in terra, per il nostro amato Toro. Vive a Messina e ha una sola squadra del cuore, la Nostra. La folgorazione per il Toro accadde quando aveva 13 anni. Alla fermata dell'autobus sentì che qualcuno raccontava di un tragico evento, accostò l’orecchio e rimase impietrito. L’aereo del Grande Torino si era schiantato su Superga. La Vita di tutti quei Campioni, che avevano fatto sognare anche quel ragazzo siciliano cresciuto in un dopoguerra difficile e libero, si era spezzata. Lui, che di Vita ne aveva in corpo da vendere, non ci penso un minuto in più: “La sua squadra del Cuore sarebbe stata il Toro. Per Sempre”.