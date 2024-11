Domenica Tutti con Vanoli: Uniti per il Toro

Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena

Andrea Arena Columnist 21 novembre - 14:27

Domenica il Toro affronta il Monza in una partita che pesa come un macigno, non solo per la classifica, ma anche per il futuro di Paolo Vanoli, un allenatore che potrebbe vedere la sua panchina in bilico senza avere alcuna reale colpa. Cambiare guida tecnica non è la soluzione, e chi ama davvero il Toro lo sa.

In un momento così delicato, dobbiamo fare una scelta chiara: restare concentrati sulla squadra e su chi, come Vanoli, sta lavorando con passione e determinazione per provare a salvare il Toro. Tutto il resto – le vicende societarie, le discussioni sul presidente Cairo, le voci su potenziali acquirenti come la Red Bull o altri gruppi – deve rimanere fuori dalle nostre teste per tutta la durata della partita.

Il Toro ha bisogno di noi adesso, non di polemiche o distrazioni. Non serve gridare contro Cairo né inneggiare a chi potrebbe essere il prossimo proprietario. Gli unici che davvero necessitano del nostro supporto sono Paolo Vanoli e i ragazzi che scendono in campo. Solo loro possono lottare su ogni pallone per i nostri colori, e decidere di non gettare la spugna. Per questo dobbiamo essere tutti al loro fianco, senza esitazioni e senza critiche controproducenti.

Vanoli è arrivato in un momento complicato, ha dimostrato rispetto per la nostra Storia e per qualche attimo è riuscito anche a portare una ventata di entusiasmo. Dobbiamo riconoscergli competenza e la voglia di costruire qualcosa. È un allenatore che incarna i valori del lavoro e della passione, qualità che noi tifosi riconosciamo e apprezziamo. Metterlo in discussione ora, scaricando su di lui problemi che hanno radici più profonde, sarebbe non solo ingiusto ma anche dannoso. Cambiare allenatore significherebbe azzerare tutto senza affrontare i veri problemi che stanno limitando il Toro.

La partita contro il Monza è già abbastanza carica di tensione; aggiungerne altra non farà bene a nessuno. La squadra, pur non avendo una qualità eccelsa, deve dimostrare il giusto atteggiamento: cuore e grinta su ogni pallone, perché il Toro non è una squadra qualunque. Il Toro è una storia fatta di sacrificio, sudore e passione.

E sugli spalti tocca a noi tifosi. Cantare, incitare, sostenere, perché il Toro è soprattutto nostro. Questa squadra ha bisogno di sentire il calore del suo popolo per trovare la forza di reagire. Le polemiche sul mercato, le critiche alla società e le voci di vendita possono aspettare. Non possiamo permettere che queste vicende indeboliscano ulteriormente l’allenatore e la squadra, già provati da difficoltà evidenti.

Le questioni sul futuro societario si risolveranno in altri tempi e in altre sedi, statene certi. Domenica la priorità deve essere il Toro. È Paolo Vanoli, che sta cercando di mantenere la rotta in una tempesta perfetta. È la squadra, che deve ritrovare coraggio e grinta per uscire dalle intemperie.

Siamo noi tifosi che dobbiamo essere lì, pronti a fare la nostra parte. Domenica, tutti con Vanoli, tutti con il Toro!

