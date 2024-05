Stay hungry, stay foolish…

Quando alcuni soci ToroMio militanti nei Giuristi Granata si sono messi a scrivere e a presentare un progetto di legge per regolare la partecipazione popolare nelle società sportive, molte delle persone a cui si approcciavano dicevano “ma non si può fare, è tutto inutile, non ci riuscirete mai!”.

La Camera ha dato il via alla prima legge che in Italia disciplina la partecipazione dei tifosi alla proprietà delle società sportive. Perché quei sognatori hanno trovato alcuni parlamentari che hanno condiviso quel sogno e si sono impegnati per tradurlo in realtà. Lungo la strada ToroMio ha incontrato tante altre associazioni affini appartenenti ad altre tifoserie e con esse ha composto il "Comitato Nelle origini il futuro" o NOIF. Di cui il sottoscritto titolare di questa rubrica è presidente nazionale. Oggi il Noif tiene dunque a ringraziare calorosamente tutti i deputati che hanno lavorato per arrivare a questo risultato, e segnatamente l’On. Molinari, capogruppo della Lega e primo firmatario del progetto presentato in Parlamento, e l’On. Berruto, responsabile dello sport del PD, che si è speso per ottenere un consenso bipartisan coinvolgendo l’attuale opposizione. Certo, siamo ancora all’inizio, dopo un intervento governativo che ha un po' indebolito il testo originario occorre ora affrontare un non semplice passaggio in Senato.