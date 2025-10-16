Gigi Meroni, 15/10/1967

Torna "RisorgimenToro", al rubrica di Massimiliano Romiti: "

Massimiliano Romiti Columnist 16 ottobre - 13:00

Sono in ritardo, lo so. E' difficile dire qualcosa di originale su Meroni. Ci ho provato. Perdonami Gigi per il ritardo e per il testo ma comunque accettalo come pensiero sincero.

Cantami o diva di quel Luigi Meroni del lago di Como che incanto' Torino.

Raccontami delle sue cose...

Di quelle che ci vengono in mente quando pensiamo a lui.

Delle sue maglie, blu, rossoblù ed infine granata, la piu' amata.

Che onoro' a tal punto che dalla gente del Toro, a sua volta, immenso amore ricevette e riceve.

Dimmi dei suoi dribbling ubriacanti...

Della sua Balilla personalizzata, che oggi si chiamerebbe senz'altro "Meroni" e sarebbe riprodotta in serie.

Ma a Gigi piacevano le cose uniche.

Come i suoi vestiti, come i suoi quadri, come le sue trovate, come le sue giocate.

Come un pallonetto a San Siro che infrange l'incantesimo dell'imbattibilita' casalinga della Grande Inter.

Un giocatore da Grande Torino ha abbattuto la Grande Inter. D'altronde c'era anche un altro Meroni sull'aereo. Pazzesco no?

Se qualcuno per caso non lo disse all'epoca, bisogna dirlo oggi.

Un giocatore da Grande Torino.

Cose da Meroni.

Come i suoi capelli, ostinatamente lunghi e ribelli.

Ma cosi' belli e cari a lui da essere da lui addirittura preferiti al giocare in nazionale.

Come la donna che amava, contro le convenzioni del tempo, dal momento che Meroni poteva fare rima con tutto...ma non con convenzioni.

Cantami allora o diva anche della sua capra e della sua gallina, dei suoi baffi, della barba, dei suoi occhiali e del suo cappello.

Com'era bello.

E poi del suo autoritratto, della sua soffitta, del suo virtuosismo, che splendeva in quel Toro per cui Arpino conio' la parola "tremendismo".

E Diva porta via dai nostri cuori almeno un po' di tristezza per la sua morte, avvenuta, per caso o per destino, quella sera su una strada crudele. Ricordaci invece sempre l'ultima profezia della farfalla granata all'amico Combin. "Domenica c'e' il derby e tu ne farai tre!" Ciao Gigi, il paradiso e' fatto per gente come te.

Avvocato e mediatore civile e commerciale. Socio Fondatore dei Giuristi Granata - Toro Club Marco Filippi, dell'Associazione Curva Primavera per la Fondazione Stadio Filadelfia e dell'Associazione ToroMio. Attuale presidente del Comitato NOIF "Nelle origini il futuro" che unisce a ToroMio associazioni di varie tifoserie italiane nella promozione di una proposta di legge che introduca la partecipazione popolare nel mondo del calcio e dello sport.

