Rampanti: “Adams? Per ripetersi ha bisogno di Zapata o di un altro”

Serino analizza così i temi caldi di casa Toro

Gianluca Sartori Direttore 24 giugno - 06:30

Nella nuova puntata di “Parola al Mister”, con Serino Rampanti chiudiamo la carrellata dei giudizi sulla stagione dei singoli calciatori granata del 2024/2025. Tocca quindi a trequartisti e attaccanti. “Voglio cominciare facendo i complimenti all’Under 17 per il successo ottenuto – dice Serino - Un altro grande campionato vinto, una bella notizia per il Toro. Quando si vince, vuol dire che si è stati più bravi di altri, quindi bene così. Nuovamente complimenti al responsabile del settore giovanile, all’allenatore e ai ragazzi”.

Serino, partiamo da Vlasic: passato, presente e futuro, come lo vedi? “Ho sempre sostenuto che è difficilmente classificabile in un ruolo preciso. Non è centrocampista, non è attaccante; svaria da destra a sinistra sulla trequarti. Un giocatore così dovrebbe farsi valere maggiormente in termini di gol e assist. I trequartisti, di solito, sono coloro che devono mandare in gol gli attaccanti, ma non è che si sia distinto in particolare. Cinque gol e quattro assist non sono un grandissimo bottino, Gineitis non ha fatto molto peggio giocando da centrocampista. Non si è ancora consacrato positivamente tra i migliori della squadra. Voto 6”

Karamoh, zero gol in stagione e addio certo… “Potenzialmente, per come sa attaccare la profondità, avrebbe qualità per potersi distinguere, e invece lo penalizza molto la fase realizzativa, che non ha assolutamente. Lui, sottoporta, perde completamente il controllo delle facoltà che bisogna avere quando si conclude. Difficilmente può essere un titolare inamovibile, al massimo un rincalzo. Voto 5”.

Elmas ha fatto vedere sprazzi di qualità, ma non è stato riscattato. Concordi?“Il suo arrivo è stato spumeggiante, ha fatto cambiare marcia alla squadra, ma ha perso pian piano l’entusiasmo iniziale. Il suo impatto positivo è scemato e, se si va a considerare questo suo percorso valutando il prezzo del riscatto, secondo me il Torino si è fatto venire dei dubbi che, secondo me, sono fondati. Se avesse mantenuto continuità di rendimento, penso che sarebbe stato sicuramente riscattato. Voto 6”.

Njie ha visto la sua stagione terminare anzitempo per un infortunio, quando stava per affermarsi in A. Come lo valuti?“Non è ancora giudicabile, si è infortunato sul più bello. Ragazzo di belle speranze, vedremo in futuro”.

Zapata è il pilastro che è mancato al Toro. Quanto si è sentita la sua assenza? “Fin quando ha giocato, ha confermato le sue qualità. Per quanto ha fatto vedere fino al momento dell’incidente, gli do un bell’8. Le sue caratteristiche le conoscono tutti. E poi ha una serietà e un’applicazione notevole. Speriamo che possa ritornare quello che è stato, per il Torino sarebbe veramente un grande nuovo acquisto. Ma è difficile ipotizzare che uno alla sua età, stando fuori quasi tutta una stagione, possa rientrare subito alla grande”.

Adams, dieci gol in stagione alla sua prima in Italia, una bella sorpresa? “E’ uno tra quelli che hanno lasciato un segno positivo. Ha quasi sempre reso bene. Secondo me giocare con Zapata lo avvantaggiava. Potrebbe ripetersi nuovamente se potessero giocare insieme, o se ci fosse l’opportunità di prendere un’altra prima punta. Allora Adams potrebbe ripetersi o fare anche meglio. E’ un giocatore molto utile alla squadra, sa difendere bene la palla, e ha la doppia cifra nelle corde. Bisogna vedere se continuerà con l’entusiasmo che ha avuto quest’anno e se avrà continuità. Voto 7”.

Sanabria, per lui la stagione peggiore da quando è al Toro… “Penso che la società avrebbe dovuto cederlo già un anno fa. Magari ci hanno pensato, ma non si è presentata l’opportunità giusta. Il giocatore si è perso, non solo da quest’anno. La vedo dura per lui e per la società trovare sistemazione. Bisogna trovarla in quest’estate, potrebbe non essere agevole. Deve essere bravo Vagnati, anche trovando eventuali scambi, magari con giocatori da rivalutare. A Sanabria voto 4”.