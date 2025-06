Rampanti: “Toro, in difesa Maripan ha coperto i limiti di tutti gli altri”

Con Serino Rampanti, come da tradizione, dopo la conclusione della stagione passiamo in rassegna il rendimento di tutti i giocatori del Torino. In questa puntata di “Parola al mister”, partiamo dal portiere e dai difensori centrali

Gianluca Sartori Direttore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 06:32)

Con Serino Rampanti, come da tradizione, dopo la conclusione della stagione passiamo in rassegna il rendimento di tutti i giocatori del Torino. In questa puntata di “Parola al mister”, partiamo dal portiere e dai difensori centrali. Arriverà poi il momento degli esterni, dei centrocampisti e degli attaccanti.

Serino, partiamo da Milinkovic-Savic. E’ stato il migliore della stagione? “E’ stata l’annata migliore per lui al Toro, considerando soprattutto quale era stato il rendimento delle stagioni iniziali. Ha fatto un importante salto di qualità. Anche se a volte può aver ecceduto nel voler far trasferire padronanza della situazione ed è stato beffato, come ha fatto ad esempio contro il Verona. Eccede nel voler tenere la palla tra i piedi sapendo che lui è bravo, quindi la tiene oltre il dovuto. Quando limerà ancora questa brutta abitudine, e quando riuscirà ad uscire con maggiore frequenza dalla linea di porta, sarà un portiere in grado di giocare anche in grandi squadre. Il rendimento di quest’anno in ogni caso ha lasciato i suoi denigratori a bocca asciutta. Gli darei un bel 7.5”.

Maripan: quest’anno voi dell’Associazione ex Calciatori Granata gli avete consegnato il Pallone Granata… “Secondo noi è stato il migliore della stagione. Ha palesato problemi all’inizio, dovute al fatto che non era pronto fisicamente non avendo fatto una preparazione adeguata in estate. Piano piano, però, ha preso la situazione in mano. Ha guidato benissimo la difesa, considerando che il reparto è stato chiaramente deficitario in tutti gli altri membri eccezion fatta per il portiere. Voto 8”.

Ti riferisci a Coco? “Al contrario di Maripan, era partito molto bene. Ma poi il campo ha detto che ha lacune non tollerabili in un campionato di Serie A. Per fortuna al suo fianco c’era il cileno, altrimenti le sue carenze sarebbero risaltate ancora di più. Ha fatto errori macroscopici, sia in fase difensiva, ma anche in fase di costruzione, e persino in fase offensiva. Ricordo anche episodi di gol sbagliati clamorosamente. E’ stato un ragazzo palesemente in difficoltà in questo campionato. Voto 5”.

Che stagione è stata, invece, quella di Masina? “Ha palesato anche lui lacune come la mancanza di continuità. Ha grande struttura fisica, ma poca sicurezza. Anche lui deve ringraziare di aver avuto vicino Maripan, che ha coperto le magagne di tutti gli altri. Voto 5”.

Walukiewicz, un centrale adattato spesso da terzino. Che voto gli dai? “Gli darei un 5.5. Il suo rendimento è stato leggermente migliore rispetto a quello di Coco e Masina. Ha iniziato da braccetto difensivo, poi si è spostato, giocando soprattutto come terzino della difesa a quattro. Secondo me si sarebbe trovato meglio in mezzo, per esigenze dell’allenatore invece ha spesso giocato a destra. Anche lui, come altri compagni, ha messo in mostra poche doti tecniche. Mi sembra che il suo arrivo sia stato un ripiego; inoltre, proveniva da squadre inferiori al Torino. Non ci si poteva quindi aspettare che potesse fare grandi cose”.