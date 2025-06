Rivoluzione Toro? Via Vanoli, benvenuto Baroni

Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Identità e concretezza: i problemi che dovrà risolvere Baroni..."

Michelangelo Suigo Columnist 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 22:16)

Tra problemi da risolvere e sogni di calciomercato il Toro si appresta a vivere un'altra estate di cambiamenti, un déjà vu che i tifosi granata conoscono fin troppo bene. L'esonero di Paolo Vanoli, arrivato dopo una stagione altalenante e un finale molto deludente, ha aperto le porte a un nuovo capitolo, affidato a Marco Baroni, tecnico reduce da un'esperienza non esaltante, ma comunque in linea con le aspettative della Lazio. La scelta del Presidente Cairo ha destato pareri contrastanti, ma ora è il momento di guardare avanti e capire quali sfide attendono il nuovo tecnico e la società. I problemi da risolvere sono quelli noti: identità e concretezza. Il primo e più grande problema che Baroni dovrà affrontare è la mancanza di una chiara identità di gioco. Il Torino di Vanoli ha mostrato anche sprazzi di buon calcio, ma senza mai trovare la continuità necessaria per ambire a qualcosa di più di una salvezza tranquilla. La squadra è apparsa a tratti fragile mentalmente, incapace di reagire alle difficoltà e di capitalizzare le occasioni create. Baroni è chiamato a infondere una nuova mentalità, più aggressiva e determinata, e a costruire un impianto tattico solido e funzionale alle caratteristiche dei giocatori. Sarà fondamentale ritrovare quella grinta e quel "cuore Toro" che hanno sempre contraddistinto la squadra granata.

Le aspettative dei tifosi: dalla salvezza all'Europa? I tifosi del Toro, da sempre passionale e giustamente esigenti, hanno le idee chiare: non vogliono più una stagione anonima. Dopo anni di piazzamenti a metà classifica, l'ambizione è quella di tornare a lottare per posizioni più nobili, magari per un posto in Europa. L'arrivo di Baroni, nonostante qualche perplessità iniziale, ha riacceso una piccola fiammella di speranza. Ci si aspetta un gioco più propositivo, una squadra che non si accontenti di difendere, ma che provi a imporre il proprio gioco. La pazienza dei tifosi è agli sgoccioli, e solo i risultati e l'impegno sul campo potranno riconciliare il popolo granata con la propria squadra. Sul fronte calciomercato, invece, sono attese cessioni dolorose e, auspicabili acquisti necessari. Il calciomercato estivo sarà cruciale per il futuro del Toro. Le voci di mercato riguardano soprattutto possibili cessioni eccellenti, necessarie per finanziare i nuovi acquisti e per sistemare i conti. I nomi più caldi sono quelli di Samuele Ricci, nazionale dinamico e con ampi margini di miglioramento, sul quale ci sono gli occhi di diverse big italiane ed europee.

Un'altra possibile partenza riguarda Vanja Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare spazio a un nuovo numero uno. Infine, anche Ivan Ilic, centrocampista arrivato con grandi aspettative ma spesso infortunato e due volte sul punto di essere ceduto in Russia, potrebbe essere venduto per far cassa. Se le cessioni dovessero concretizzarsi, il Toro avrà però la possibilità di rinforzare la rosa in modo significativo. Gli auspicabili arrivi per Baroni dovrebbero riguardare tutti i reparti. Del portiere abbiamo già detto. Poi un difensore centrale di esperienza e due laterali in grado di garantire spinta e copertura. Un regista di qualità, in grado di dettare i tempi e di smistare il gioco, e magari un centrocampista con caratteristiche più offensive, capace di inserirsi e di finalizzare. Infine un attaccante che garantisca un buon numero di gol e un esterno offensivo rapido e abile nell'uno contro uno. Fantascienza, forse, ma sperarci è doveroso. Ovviamente il Toro di Baroni è al momento un cantiere aperto. Eppure il tempo già stringe e le sfide sono tante, ma l'occasione di costruire un nuovo ciclo positivo è troppo ghiotta per non essere colta. Di sicuro i tifosi granata sognano di vedere il Toro in alto. E sognare costa poco.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

