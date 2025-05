Impegno e qualche occasione. Troppo poco contro l’Inter

Torna un nuovo episodio della rubrica "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo

Michelangelo Suigo Columnist 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 22:09)

Tanto impegno e qualche occasione per il Toro non bastano contro un'Inter troppo più forte.

Annullato ingiustamente un gol di Masina in mezza rovesciata al 93'. Continua il periodo nero dei granata. Il Toro si Infrange contro il muro Nerazzurro. Un altro week end amaro per i tifosi granata, che hanno visto la squadra arrendersi per 2-0 all'Inter in un Olimpico Grande Torino gremito. Nonostante l'entusiasmo e il sostegno incessante del pubblico, i granata non sono riusciti a scalfire la solidità e il cinismo della capolista, incassando una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. La partita si è subito indirizzata sui binari favorevoli agli uomini di Simone Inzaghi, che hanno sbloccato il risultato all'inizio del primo tempo. Il gol a freddo ha inevitabilmente condizionato la strategia di Vanoli, costretto a rivedere i piani per cercare di recuperare lo svantaggio. Nonostante la reazione del Toro, volenteroso e combattivo soprattutto nella ripresa, la difesa nerazzurra si è dimostrata un muro invalicabile. Il raddoppio su rigore dell'Inter, arrivato all'inizio della ripresa, ha spento le speranze del Toro di riacciuffare il risultato. Un contropiede letale ha permesso agli ospiti di sigillare la vittoria e di portare a casa tre punti preziosi per la corsa scudetto. Al di là del risultato, la partita ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del Toro nel concretizzare la mole di gioco prodotta. La squadra ha mostrato impegno, specie nel 2° tempo, ma è mancata la precisione e la cattiveria sotto porta per impensierire seriamente la capolista.

Certo, l'Inter è una squadra di altissimo livello, con individualità capaci di fare la differenza in ogni momento. Tuttavia, i nerazzurri reduci dalla qualificazione alla finale di Champions, hanno schierato molti rincalzi, pur forti. Per il Toro, questa sconfitta rappresenta l'ennesima occasione per riflettere e per lavorare ancora di più sulla fase offensiva, cercando soluzioni per trasformare la grinta e la determinazione in gol.

Vanoli post partita ha commentato: "Quando perdi c'è rammarico. Adams poteva riaprirla, Martinez ha fatto una grande parata. Per la ripresa chiedevo coraggio, abbiamo lasciato campo aperto ma era un rischio che volevo prendermi. Il gol di Masina lo avremmo meritato". Bella nota finale: con 17 anni e 316 giorni, Alessio Cacciamani è diventato il più giovane giocatore del Torino a disputare un match in Serie A. C'è speranza per il futuro dei giovani granata.

