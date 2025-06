Il solito teatrino

Come era facile supporre, anche quest'anno il mercato del Torino FC è avviluppato nella rete del pressapochismo e della mancanza di pianificazione. L'unico vantaggio di un campionato senza ambizioni e finito già a marzo poteva tradursi nell'avere il tempo di preparare bene la stagione successiva. Il cambio improvviso e improvvido dell'allenatore ha azzerato anche questo minimo vantaggio, riportando a zero le lancette e avviando l'ennesimo giorno della marmotta. Se c'è una certezza con il Torino FC è non si arriva mai al raduno estivo con un allenatore capace di sviluppare un progetto e al quale venga affidato un gruppo di giocatori funzionale e completo. I tifosi hanno assistito a ogni genere di situazione: dalle urla di Juric per i mancati acquisti allo sguardo attonito di Vanoli quando gli è stata annunciata la vendita di Bellanova; dalla partenza di Cerci all'ultimo giorno utile (condito con l'aceto dell'arrivo di Amauri) alla sorpresa di De Biasi per l'ingaggio dello sconosciuto Oguro.

Ogni sessione di mercato estiva si trasforma in un noioso teatrino dagli attori bolsi e dalla sceneggiatura sciatta e prevedibile. Il primo atto ruota intorno alla cessione eccellente in nome del bilancio. Mentre in passato però si trattava di veri pezzi da novanta (vedi Bremer e Buongiorno), ora si è passati a pezzi meno pregiati come Ricci e Milinkovic Savic. È chiaro che a furia di vendere l'argenteria buona, sostituendola con quello che capita, ci si ritrova poi a dover fare i conti con un servizio da tavola di mediocre valore. Ricci e Vanja rappresentano l'ultimo vagone di un treno delle plusvalenze che ormai arranca. Il circolo vizioso in cui si è avvitato il Torino FC con la mancanza di ambizioni, di programmazione e di scouting è ormai entrato nelle fasi conclusive e al prossimo mercato si rischia di non avere nulla da sciorinare al primo offerente.

Il secondo atto del teatrino estivo ruota invece intorno alla spasmodica ricerca di profili che non si ha i soldi per pagare o che non hanno nessuna motivazione di legarsi a una squadra senza coppe e senza ambizioni. Da Elmas a Beto a Gosens (solo per citare i più recenti) il balletto del vorrei ma non posso si ripete stancamente, senza mai neanche una piroetta su una giovane scoperta o un guizzo su nuovi mercati. A testimonianza della sceneggiatura sempre mediocre stanno i sedici milioni spesi per Ilic, gli otto milioni per Coco, i cinque per Walukiewicz, e i tre e mezzo per Pedersen (tutti giocatori arrivati fuori tempo). A chiudere la tragi-commedia del mercato estivo arriva poi uno sgangherato terzo atto in cui, a ritiro ormai finito e con l'allenatore che ha sprecato tempo e fatica, i buchi di una rosa largamente incompleta vengono turati con corse affannose sul mercato delle rimanenze, per aggiudicarsi scommesse perse in partenza, giocatori minati nel fisico o scarti che altre squadre non sono riuscite a piazzare (lascio agli attenti lettori il compito non arduo di trovare gli esempi). Così dopo tanta noia e poche emozioni, alla fine del mercato cala un triste sipario sulle speranze e sulle ambizioni dei tifosi, che ormai anestetizzati da anni di repliche stantie non se la prendono neanche più di tanto, consci del fatto che l'unica speranza è che cambi il proprietario della compagnia.