Sempre più in basso

Quando si è in un buco meglio smettere di scavare, dice un adagio britannico, che tutti i responsabili della società dovrebbero far proprio in questo momento, invece di continuare a sprofondare in un pozzo di incompetenza generalizzata. L'unico vantaggio di un fine stagione in calando, vissuto senza amor proprio e senza darsi pensiero delle decine di migliaia di tifosi che hanno riempito lo stadio, poteva essere il tempo. Più tempo per pensare al futuro, rafforzando la posizione del mister e individuando giocatori dai profili adatti, più tempo per preparare contatti e muoversi in anticipo rispetto alle concorrenti, più tempo per creare le condizioni di una nuova stagione con obiettivi diversi. Nulla di tutto questo è accaduto, ed anzi, dalla padella di una stagione orripilante si è caduti nella brace di uno stallo senza senso sull'allenatore e sul futuro della squadra. Come decine di altri allenatori prima di lui, Vanoli è stato indicato ai tifosi come facile capo espiatorio delle deficienze e delle carenze strutturali decennali della società. Stavolta però il giochino non è riuscito, perché non si capisce davvero cosa possa essere addebitato ad un allenatore alla prima esperienza in serie A, a cui sono stati venduti Buongiorno e Bellanova, e che è stato riempito di Pedersen, Sosa, Walukiewicz, Coco e compagnia cantante.