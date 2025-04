Il Toro riesce a non perdere la partita con il Verona, nonostante abbia fatto di tutto per regalare agli avversari tre punti che alla fin fine avrebbero meritato. La squadra è scesa in campo sostanzialmente in ciabatte, regalando agli scaligeri un intero primo tempo di occasioni clamorose. Nella ripresa poi i granata hanno mostrato l'intero bestiario del calcio: un rigore buttato via malamente da Adams, una papera inguardabile di Milinković-Savić e nel finale, per non farsi mancare nulla, anche il rosso diretto e il vantaggio numerico per gli avversari. Invece della finale chiesta da Vanoli, i giocatori hanno disputato una pigra amichevole che certo non fa giustizia all'entusiasmo colossale dei tifosi. È chiaro che se l'unico obiettivo è agganciare il G10 del campionato non si può pretendere un impegno parossistico. E' altrettanto chiaro che a questo punto della stagione le motivazioni fanno una differenza enorme. Un Verona incerottato e rimaneggiato è venuto a giocarsi la salvezza e ha mostrato una volontà ferrea di portare a casa punti preziosi. Da una squadra come il Toro che naviga ormai in acque tranquille e che non ha più nulla da chiedere alla stagione non ci si poteva aspettare una gara con il pugnale tra i denti. I tifosi però vanno rispettati, e se 26.000 persone decidono di assistere ad una partita pagando il biglietto, è doveroso da parte di professionisti lautamente remunerati offrire uno spettacolo e un impegno che ripaghino l'entusiasmo e i sacrifici di chi spende soldi per vederli.