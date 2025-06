Tratteniamo con le unghie le vibrazioni granata

La bandiera di Wilson è Good Vibrations, brano all'apparenza semplice, ma di enorme complessità, nato dall'unione di molteplici sezioni musicali, generatrici di sensazioni impalpabili e stranianti non dissimili da quelle che percorrono Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus o A Day in the Life, uscite l'anno successivo. Influenze reciproche, si dice: di Rubber Soul su Wilson e dei Beach Boys sui Beatles. Psichedelia imperante, flusso musicale tra sogno e alienazione in cui non si capisce da quale delle molte sollecitazioni sonore arrivi la melodia che ti tiene per mano.