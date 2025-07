Rampanti: “Il sostituto di Ricci? Potrebbe essere già in casa”

Serino, partiamo dalla cessione di Ricci al Milan, che sembra in dirittura d’arrivo… “Non mi sorprende e, secondo me, è una buona operazione per il Torino. Certo, il tifoso in linea generale si aspetta sempre che non siano ceduti i migliori giocatori, bisogna però vedere cosa si intende per “migliori”. Io mi sono sempre espresso sul reale valore di Ricci esternando dubbi su questo tema. Sicuramente è un calciatore nel giro della Nazionale e ha un valore, ma io ho affermato in passato che per la sua crescita le convocazioni in azzurro sono state un danno, perché sono state un intralcio. Sono state una buona notizia per la società Toro, perché una convocazione in Nazionale porta a un aumento del cartellino, ma non hanno avuto un buon effetto sul rendimento di Ricci; forse però una soddisfazione simile ha tolto un po’ di fame al giocatore. Questo si è concretizzato nel rendimento che ha avuto nel finale di stagione”.