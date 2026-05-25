Si è conclusa con un pareggio in rimonta la stagione del Torino ed è avvenuto in un derby. Una grande prova di nervi dei granata, trovatisi sotto già nel primo tempo con la rete del 24' di Dusan Vlahovic. Nella ripresa, dopo nove giri di lancette, ancora il serbo a siglare la personale doppietta. Poi, è uscito l'orgoglio Toro, in una partita che ha ricordato quella di qualche settimana fa contro l'Inter. Al 14' della ripresa la rete del subentrato Casadei e al 38' Ché Adams a fissare la parità. Quattro gol in un derby tutto sommato corretto, in cui il direttore di gara ha estratto soltanto tre cartellini. Il primo, al 19' del secondo tempo a Ebosse, gli altri due nell'accenno di rissa tra Ebosse e Zhegrova a due minuti dal 90'.

TORINO-JUVENTUS 2-2 Reti: pt 24’, st 9’ Vlahovic, st 14’ Casadei, st 38’ Adams Ammonizioni: st 19’ Kalulu, st 43’ Ebosse, st 43’ Zhegrova Torino (3–4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (st 23’ Prati), Ilkhan (st 18’ Njie), Gineitis (st 1’ Casadei), Obrador (st 18’ Nkounkou); Vlasic; Zapata (st 10’ Adams), Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Tameze, Gabellini, Pellini. Allenatore: D’Aversa. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (st 17’ Holm); Locatelli, Thuram (st 24’ Koopmeiners); Conceicao (st 25’ Miretti), Mckennie, Boga (st 32’ Zhegrova); Vlahovic (st 16’ David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Yildiz, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti.