Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Juventus
Torino-Juventus 2-2: il film della partita
Rimonta il Toro il doppio svantaggio per 0-2 firmato Vlahovic grazie alle reti di Casadei e Adams, entrambi dunque cambi azzeccati di mister D'Aversa. Termina 2-2 il derby della Mole. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive...
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Juventus:
Finisce la ventunesima stagione del #Toro uguale alle altre.— Luigi Caputo (@luigicaputo900) May 24, 2026
Il Toro è una fiction che viene replicata da 21 anni.
Niente di nuovo, tutto previsto. #TorinoJuventus
Se non cambia qualcosa tra tre mesi ci ritroveremo punto e daccapo…#TorinoJuventus#TorJuv#Toro#Detby#DerbydellaMole#SerieAEnilive— Losco (@Loscoindividuo) May 24, 2026
Si chiude con un pareggio, in un derby dal sapore amichevole, l’ennesima stagione ridicola del Torino FC di Urbano Cairo#TorinoJuventus— Paolo (@pupi89) May 24, 2026
FUORI PEDERSEN DENTRO PRATI SONO STANCO#Torino #Cairovattene #TorinoJuventus— Lafon (@Lafon97617597) May 24, 2026
A portieri invertiti avremmo subito almeno 1 gol in meno, come OGNI maledetta domenica— Lafon (@Lafon97617597) May 24, 2026
Comunque squadra veramente senza attributi, ma non è una novità #Torino #Cairovattene #TorinoJuventus
I nostri derby sono il riflesso perfetto della gestione Cairo#TorinoJuventus— Paolo (@pupi89) May 24, 2026
E’ anche contro la statistica. Come fa il @TorinoFC_1906 a vincere 1 solo derby in vent’anni di gestione Cairo ?— Frascarolo Giuseppe (@Frascarologiuse) May 24, 2026
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