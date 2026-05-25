Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Juventus

Alessandro Gigante
casadei torino juventus

Torino-Juventus 2-2: il film della partita

Rimonta il Toro il doppio svantaggio per 0-2 firmato Vlahovic grazie alle reti di Casadei e Adams, entrambi dunque cambi azzeccati di mister D'Aversa. Termina 2-2 il derby della Mole. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive...

Screenshot 2026-05-25 000918

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Juventus:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti