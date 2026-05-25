Ecco cosa hanno postato sui propri profili social i calciatori del Toro in seguito al derby disputato ieri sera
Torino-Juventus 2-2, Vox Populi: "Un pari che vale come una vittoria. Su D'Aversa..."
Si è conclusa la stagione con il derby della Mole pareggiato dai granata dopo essere stati sotto per 2-0. Il Torino, grazie ai cambi operati da Roberto D'Aversa nella ripresa, è riuscito a riacciuffare il match con un 2-2 firmato da Cesare Casadei e Che Adams. I giocatori granata hanno reagito in questo modo sui propri social dopo la gara di ieri sera.
AdamsChe Adams ha condiviso un post, esprimendo la propria gioia per il suo gol in una partita tanto importante quanto sentita per i tifosi granata, dichiarandosi al contempo fiero per aver aiutato la squadra nei momenti decisivi della stagione. Da segnalare il simpatico commento di Ismajli che si è complimentato con il compagno per l'ottimo italiano.
PaleariAlberto Paleari ha invece voluto rendere i sostenitori granata protagonisti, postando una storia in cui dal pullman del Torino ha ripreso il calore dei tifosi del Toro presenti a sostenere i giocatori al di fuori dello stadio, allegando anche qualche foto del pre e del post partita.
EbosseAnche Enzo Ebosse ha voluto dedicare un post in ringraziamento dei tifosi del Torino e della squadra per il sostegno in questi suoi 4 mesi in maglia granata.
IsmajliArdian Ismajli ha invece messo una storia nella quale con un paio di emoji traccia un bilancio della sua annata al Toro.
Simeone
Caricamento post Instagram...
Ilkhan
Caricamento post Instagram...
Casadei
Caricamento post Instagram...
Maripan
Infine, Guillermo Maripan, squalificato ieri, ci ha tenuto a mostrare sostegno ai compagni, postando una foto sulle proprie storie, della sua vista dalla tribuna, corredata dall'emoji del cuore e del Toro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti