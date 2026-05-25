Si è conclusa la stagione con il derby della Mole pareggiato dai granata dopo essere stati sotto per 2-0. Il Torino, grazie ai cambi operati da Roberto D'Aversa nella ripresa, è riuscito a riacciuffare il match con un 2-2 firmato da Cesare Casadei e Che Adams. I giocatori granata hanno reagito in questo modo sui propri social dopo la gara di ieri sera.

Adams

Paleari

Ebosse

Ismajli

Simeone

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Ilkhan

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Casadei

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Maripan

TURIN, ITALY - NOVEMBER 8: (L-R) Giovanni Simeone of Torino FC and Guillermo Maripan of Torino FC reacts uring the Serie A match between Juventus FC and Torino FC at Juventus Stadium on November 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Che Adams ha condiviso un post, esprimendo la propria gioia per il suo gol in una partita tanto importante quanto sentita per i tifosi granata, dichiarandosi al contempo fiero per aver aiutato la squadra nei momenti decisivi della stagione. Da segnalare il simpatico commento di Ismajli che si è complimentato con il compagno per l'ottimo italiano.Alberto Paleari ha invece voluto rendere i sostenitori granata protagonisti, postando una storia in cui dal pullman del Torino ha ripreso il calore dei tifosi del Toro presenti a sostenere i giocatori al di fuori dello stadio, allegando anche qualche foto del pre e del post partita.Anche Enzo Ebosse ha voluto dedicare un post in ringraziamento dei tifosi del Torino e della squadra per il sostegno in questi suoi 4 mesi in maglia granata.Ardian Ismajli ha invece messo una storia nella quale con un paio di emoji traccia un bilancio della sua annata al Toro.Il Cholito Simeone, in un post sul proprio profilo, ha indicato l'unione tra i sostenitori granata e la squadra come il vero motivo della rimonta della squadra di D'Aversa contro la Juventus, definendo emozionante la serata di ieri.Un ringraziamento per il sostegno a tutti tifosi del Toro è il tema principale del post di Emirhan Ilkhan, che sottolinea come il gruppo granata abbia messo lo stesso spirito combattivo usato in stagione anche nel derby della Mole.Cesare Casadei, marcatore della rete che ha riaperto le danze all'Olimpico Grande Torino, dedica un post all'anno appena vissuto, pieno di difficoltà collettive e personali, ma nel quale si definisce cresciuto, ringraziando poi tutti quelli che ne hanno preso parte.

Infine, Guillermo Maripan, squalificato ieri, ci ha tenuto a mostrare sostegno ai compagni, postando una foto sulle proprie storie, della sua vista dalla tribuna, corredata dall'emoji del cuore e del Toro.