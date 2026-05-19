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LE TRE SENTENZE DI CAGLIARI-TORINO

Niente di diverso. Ancora una volta il Toro mostra tutte le proprie difficoltà a fare risultato in trasferta. Da quando è arrivato D'Aversa, soltanto una vittoria (contro il Pisa) e un pareggio (contro la Cremonese). E, in aggiunta, lo spettacolo difficilmente è stato piacevole. Certo, il Torino non gioca contro il Barcellona di Guardiola o il Real Madrid di Zidane. Ma neanche i granata, a dire il vero, sono quelli di Flick o Arbeloa. A questo si aggiunge, come differenza e ulteriore spunto negativo, l'incapacità di trovare punti contro una squadra che, da febbraio, di punti faticava a farne. Non si salva nessuno. O meglio, si salvano tutti. E questa, forse, è la cosa più grave.

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