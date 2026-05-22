Domenica alle ore 20:45 andrà in scena il derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino, match valevole per il 38° e ultimo turno di Serie A. Le motivazioni con cui arrivano Torino e Juventus alla stracittadina sono completamente diverse. Se infatti la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per sperare di centrare la qualificazione in Champions League, sebbene il suo destino dipenda anche dai risultati contemporanei di Milan, Roma e Como, dall'altra il Toro spera di fare lo sgambetto ai rivali concittadini, superando allo stesso tempo il quantitativo di 44 punti accumulati nella scorsa stagione. E D'Aversa probabilmente si gioca una buona porzione del proprio futuro sulla panchina granata nella partita più sentita dell'anno in quel di Torino. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming e dove poter vedere in diretta questa sfida tra Torino e Juventus.

Torino-Juventus: dove vedere la partita