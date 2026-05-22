Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A
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Domenica alle ore 20:45 andrà in scena il derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino, match valevole per il 38° e ultimo turno di Serie A. Le motivazioni con cui arrivano Torino e Juventus alla stracittadina sono completamente diverse. Se infatti la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per sperare di centrare la qualificazione in Champions League, sebbene il suo destino dipenda anche dai risultati contemporanei di Milan, Roma e Como, dall'altra il Toro spera di fare lo sgambetto ai rivali concittadini, superando allo stesso tempo il quantitativo di 44 punti accumulati nella scorsa stagione. E D'Aversa probabilmente si gioca una buona porzione del proprio futuro sulla panchina granata nella partita più sentita dell'anno in quel di Torino. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming e dove poter vedere in diretta questa sfida tra Torino e Juventus.
Torino-Juventus: dove vedere la partita
Diretta testuale su Toro NewsCome tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Juventus è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
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