A pochi minuti dall'inizio di Torino-Juventus, Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni.

Con che stato d’animo arrivate a questa partita?

“E’ stata una settimana difficile per noi, però arriviamo qui per vincere la partita. E’ un derby, una partita importante, l’ultima della stagione. Noi abbiamo in testa di vincere”.

Che pensate di queste ultime partite. Cosa è mancato?

“Noi sappiamo che abbiamo le nostre responsabilità, ancora di più dell’allenatore. Siamo noi ad andare in campo e siamo i primi responsabili”