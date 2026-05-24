Le parole del tecnico granata nel prepartita di Torino-Juventus

Matteo Curreri

A pochi minuti dall'inizio di Torino-Juventus, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni.

roberto d'aversa toro

Che sensazioni prova?

"Sono le emozioni che ti fanno vivere il calcio. Oggi a differenza delle altre partite giochiamo con il dodicesimo uomo in campo. Ci auguriamo di fare il massimo e di dare loro una soddisfazione".

Come ha preparato la partita dal punto di vista del messaggio?

D'Aversa a Dazn

Il tecnico ha parlato anche a Dazn. Le dichiarazioni:

"C'è voglia di portare a casa un risultato pieno per questo pubblico che oggi è molto numeroso, cosa che non abbiamo avuto nelle altre gare. E quindi ci godiamo questa bellissima partita di fronte al nostro dodicesimo uomo e ci auguriamo che ci possano spingere a un risultato importante in questa giornata che può essere una pagina importante per questo club".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti