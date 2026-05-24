A pochi minuti dall'inizio di Torino-Juventus, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che sensazioni prova?

"Sono le emozioni che ti fanno vivere il calcio. Oggi a differenza delle altre partite giochiamo con il dodicesimo uomo in campo. Ci auguriamo di fare il massimo e di dare loro una soddisfazione".

Come ha preparato la partita dal punto di vista del messaggio?

D'Aversa a Dazn

Il tecnico ha parlato anche a Dazn. Le dichiarazioni:

"C'è voglia di portare a casa un risultato pieno per questo pubblico che oggi è molto numeroso, cosa che non abbiamo avuto nelle altre gare. E quindi ci godiamo questa bellissima partita di fronte al nostro dodicesimo uomo e ci auguriamo che ci possano spingere a un risultato importante in questa giornata che può essere una pagina importante per questo club".