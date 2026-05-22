Sale l’attesa per il Derby di domenica 24 maggio alle 20:45 e il popolo granata risponde presente. La prevendita viaggia a gran ritmo: dopo le curve, anche i distinti sono andati sold out senza nemmeno passare dalla vendita libera. Restano disponibili soltanto gli ultimi posti in tribuna laterale, mentre si va verso uno stadio tutto esaurito.

Gli abbonati e i possessori della tessera Cuore Granata hanno ancora la possibilità di acquistare biglietti per amici e parenti, permettendo anche ai tifosi sprovvisti di tessera di vivere una sfida che si annuncia infuocata. Si può accedere alla vendita anche utilizzando il sigillo fiscale di un biglietto del Toro acquistato online in questa stagione a prezzo intero. Validi anche i tagliandi del derby comprati entro il 12 maggio: tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale granata. Intanto arriva anche l’appello alla tifoseria: cancelli aperti dalle 18:30 e ingresso allo stadio con largo anticipo. L’obiettivo è creare subito atmosfera, già dal riscaldamento, e trascinare il Toro in una notte che promette emozioni forti. Il conto alla rovescia è iniziato: il derby è già cominciato sugli spalti.