Terza vittoria consecutiva: manca al Torino come al femminile…

Le ragazze granata escono sconfitte dalla gara casalinga e mancano l'appuntamento con il tris vincente

Davide Bonsignore Redattore 19 gennaio - 18:55

Giornata no per tutto il Torino quella di domenica 18 gennaio: i granata di Marco Baroni perdono in casa contro la Roma e con la stessa differenza reti anche le ragazze di Fulvio Francini escono sconfitte al Cit Turin contro l'Angelo Baiardo. Al termine di una gara che ha visto le torelle meritare forse qualcosa in più, la formazione ligure ne fa tre e ribalta la rete di Bazzocchi con la quale il Torino era passato in vantaggio. Un bel colpo alla classifica e al morale: la formazione di Savona non era irresistibile e pure va detto che il Toro ha trovato risultati migliori contro squadre anche meglio posizionate in Serie C. Una sfida che comunque riporta il Torino femminile con i piedi per terra, blocca quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva e indica una strada, in vista del futuro, di lavoro e sudore per raggiungere i traguardi.

Torino-Angelo Baiardo 1-3: un incrocio e un espulsione a complicare la gara — Al Cit Turin due formazioni dal passato e dal presente diverso: un Torino giovane, con 22 anni di età media (con Nolfo, Caffaratto, Dolza e molte altre in panchina ad abbassarla ulteriormente), e un Angelo Baiardo esperto, con un'età media pari a 26 anni. Il tecnico granata Francini è tornato ad affidarsi a Gasparini per la porta, con Municchi e Bodini a coprire e Musso e Degani come terzini. Calautti a impostare, al fianco le solite Gonnet e Guarini. In attacco confermate Bazzocchi e Altafin e sulla sinistra torna Saito dal 1'. La formazione granata è partita subito forte, passando in vantaggio con il gol della solita Linda Bazzocchi, alla nona rete stagionale e per la terza volta consecutiva (quinta in totale in undici partite) inserita nella top 11 di giornata. Poi la squadra ospite è passata alla ribalta: due reti hanno scombussolato le torelle, che, non aiutate dall'espulsione del portiere Gasparini, da un gol annullato e da un incrocio dei pali colpito, non sono riuscite a ritrovare il guizzo per il pari, subendo l'1-3 nel finale. Dopo una gara equilibrata, la sfida tra Torino e Angelo Baiardo termina con due reti di scarto, proprio come quattro mesi fa...

Torino femminile sconfitto: stesso risultato, diversa interpretazione — Dopo aver vinto tutto nella scorsa stagione, tra Eccellenza regionale e Coppa di riferimento, il Torino femminile si è affacciato a questo nuovo mondo della Serie C proprio contro l'Angelo Baiardo: era il 21 settembre 2025 e le granata uscivano sconfitte per 2-0 in quel di Genova dalla prima stagionale, in Coppa Italia Serie C. Dopo quattro mesi la formazione di Fulvio Francini è un'altra squadra: ha trovato certezze, consapevolezza, qualità e - soprattutto - risultati. La gara tra Toro e Angelo Baiardo può ingannare: certo, la differenza reti è la stessa, ma non si può interpretare il risultato allo stesso modo. Si può parlare di una sfida equilibrata, tra una formazione giovane - con un XI di partenza in media del 2003 e al primo anno in Serie C - e una squadra esperta - con un XI di partenza in media del 1999 e che da quando ha raggiunto la competizione, in seguito alla vittoria dell'Eccellenza ligure nella stagione 2021/2022, è sempre riuscita a tenere una buona media, rimanendo di fatto a metà classifica negli scorsi tre campionati -. Intanto quattro mesi fa le granata non sarebbero state in grado di giocarsela contro squadre di questo tipo, e poi a livello morale una sconfitta del genere dà uno scossone forse necessario: non ci si può sempre aspettare che giocando bene le cose vadano nel modo giusto. Esistono i gol annullati, esistono le espulsioni, esistono gli incroci dei pali che fanno arrabbiare e riportano su un piano terreno un percorso comunque di grande livello per una squadra che adesso, guardando al futuro, può e deve puntare a fare di più. 1-3, sconfitta casalinga, sconfitta necessaria.