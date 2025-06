Torino Femminile, annunciato il nuovo allenatore: sarà Fulvio Francini

Già allenatore delle formazioni giovanili femminili del Toro: per il tecnico classe 1984 arriva adesso la promozione in prima squadra

Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Torino ha reso noto chi sarà il prossimo allenatore della prima squadra femminile. È stato scelto Fulvio Francini , tecnico che era già alla guida delle formazioni giovanili delle ragazze granata. Prende il posto di Roberto Battaglino . Si tratta del figlio nato nel 1984 di Giovanni Francini, ex calciatore del Toro attivo tra il 1980 e il 1987. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata che annuncia la nomina di Fulvio Francini come nuovo allenatore.

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Fulvio Francini. Francini, classe 1984, porta con sé una lunga esperienza nel settore femminile, soprattutto nel Torino FC in cui lavora già da tempo. Figlio di Giovanni Francini, ex calciatore granata, Fulvio rappresenta la continuità di una tradizione familiare legata al Torino. La scelta di Francini si inserisce in un progetto tecnico orientato alla valorizzazione di un gruppo giovane, cresciuto in larga parte nel vivaio granata e animato da un forte senso di appartenenza. Il Torino FC augura a Fulvio Francini buon lavoro e Sempre Forza Toro!".