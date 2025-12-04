Torino, tre granata convocate per la nazionale femminile

Arriva una buona notizia in casa Toro. Sono infatti tre le giocatrici granata convocate da Marco Canestro per il raduno territoriale dell’area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Femminile, in programma mercoledì 10 dicembre al Centro Sportivo Montichiarello di Montichiari, in Lombardia. A partecipare saranno Eva Berbotto, Eleonora Gargallo e Alessia Scolamiero, tutte cresciute nel vivaio granata. Il raduno coinvolgerà complessivamente 44 calciatrici, appartenenti alle annate 2006, 2007, 2008 e 2009.