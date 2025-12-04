Arriva una buona notizia in casa Toro. Sono infatti tre le giocatrici granata convocate da Marco Canestro per il raduno territoriale dell’area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Femminile, in programma mercoledì 10 dicembre al Centro Sportivo Montichiarello di Montichiari, in Lombardia. A partecipare saranno Eva Berbotto, Eleonora Gargallo e Alessia Scolamiero, tutte cresciute nel vivaio granata. Il raduno coinvolgerà complessivamente 44 calciatrici, appartenenti alle annate 2006, 2007, 2008 e 2009.
Torino, tre granata convocate per la nazionale femminile
L'elenco completo delle giocatrici convocate:—
Portieri: Margherita Buttè (ChievoVerona), Matilde Martinelli (Lesmo), Milena Kocina (Sacilese), Martina Moschetto (Erbusco)
Difensori: Sofia Ballabio (Real Meda), Elisa Della Vecchia (Dolomiti Bellunesi), Nicole Battocchio (Pro Sesto), Michela Venturini (Academy Pavia), Fiamma Lucchetta (Trento Academy), Martina Schelotto (Sampdoria), Giorgia Chiari (Sarnico), Elisabetta Viani (Reggiana), Emma Battistini (Sarnico), Julia Siller (Brixen), Laura Klocker (Brixen), Vanessa Fontana (Sampdoria), Eleonora Gargallo (Torino FC), Giorgia Florian (Caronnese), Celeste Lombardi (Alessandria), Sara Frecchiami (Villa Valle)
Centrocampisti: Anna Belotti (Pro Palazzolo), Tina Costisella (Sudtirol), Eleonora Moriconi (Comunale Tavagnacco), Emma Baldan (Venezia 1985), Martina Pasquini (Lesmo), Gaia Arcieri (Rhodense), Giulia Zucchini (Sarnico), Ludovica Caterina Cividati (Cremonese), Maria Grazia Narduzzi (Natisone), Linda Zambelli (Erbusco), Matilde Bortolan (Real Vicenza)
Attaccanti: Eva Berbotto (Torino FC), Marika Gregis (Academy Pavia), Giada Moschetto (Erbusco), Marta Battello (Caronnese), Marta Bescapè (Rhodense), Valentina Quadrio (Sudtirol), Martina Bonfanti (Trento Academy), Sara Isabel Pisoni (Villorba Treviso), Benedetta Polato (Azalee Solbiatese), Nicole Brambilla (Lesmo), Alessia Noris (Pro Palazzolo), Alessia Scolamiero (Torino FC), Mikaela Marino (Pro Sesto)
