Il Torino femminile ne fa 4: il 2026 comincia col botto… sotto gli occhi di Cairo

Non c'è modo migliore di cominciare l'anno se non con una vittoria in trasferta, in uno scontro diretto... sotto gli occhi del presidente

Davide Bonsignore Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 18:44)

"Caro presidente, guardi come giochiamo!", il 2026 delle Torelle comincia più o meno così. Le ragazze granata continuano il climax ascendente che le vede migliorare di partita in partita, di settimana in settimana, di allenamento in allenamento. E i risultati parlano da sé: nelle prime sei partite stagionali sono arrivate sei sconfitte, nelle successive sette (oggi la settima) tre vittorie e tre pareggi. La formazione di Francini migliora a vista d'occhio e si fa strada in un campionato che le vedeva - e le vede ancora - come l'underdog. Oggi, domenica 11 gennaio, è arrivata una grande vittoria sul campo del Sedriano, sconfitto con il risultato di 2-4. Sotto gli occhi di Cairo, questa grande prestazione del Torino femminile suona un po' come un messaggio: "Siamo forti, puntate su di noi!".

Torino femminile, 2-4 in casa del Sedriano: Bazzocchi ancora protagonista — Tanti meriti vanno a Fulvio Francini: il tecnico granata ha avuto la caparbietà di continuare con la propria idea tattica ma allo stesso tempo l'apertura di affidarsi a talenti emergenti. Tra questi il portiere: Nolfo, classe 2008, continua a dare solidità. Davanti a lei l'affidabilità della capitana Municchi e della veterana Bodini, coadiuvate da Caffaratto e Degani. Calautti in regia si è presa un posto di valore nelle ultime sfide, così come Guarini, affiancate da Gonnet, oggi autrice di tre assist. In attacco certezze e novità: Bazzocchi è imprescindibile, così come Altafin, mentre ha pagato la scelta di Francini di affidarsi a Dolza Cogni al posto di Saito - anche lei, in realtà, autrice di un'ottima prestazione -. La sfida contro il Sedriano era una sfida importante per la classifica: uno scontro diretto, vista la distanza di quattro punti tra le due formazioni. Le Torelle hanno preparato bene la partita, mostrandosi da subito attente e reattive, e arrivando alla mezz'ora in vantaggio di due reti, a firma Dolza Cogni - con un gran gol su punizione - e Bazzocchi. L'accorcio delle distanze della formazione lombarda allo scadere del primo tempo non ha impensierito il Torino, che nel secondo tempo ha incrementato il vantaggio con la doppietta di Bazzocchi e il gol di testa allo scadere di Saito, mostratasi pronta anche come subentrata. Il risultato finale di 2-4 (con la seconda rete del Sedriano nel recupero) sancisce un grande traguardo per le Torelle, che nonostante il lungo periodo di pausa (l'ultima gara il 21 dicembre) hanno tenuto alta la concentrazione, la grinta e l'unione di squadra, riuscendo a vincere lo scontro diretto. Con questi tre punti il Torino femminile ha consolidato l'ottavo posto, portandosi ad una sola lunghezza proprio dal Sedriano: nel mirino c'è la settima posizione.

12 punti, tutti nelle ultime sette: crescita esponenziale, squadra di valore — Le ragazze granata vogliono, pretendono e meritano di più. La formazione di Francini continua a mostrare quanto grinta, lavoro e qualità possano ripagare, anche in un campionato che continua ad essere, sotto certi punti di vista, superiore a loro. L'inizio della Serie C, a partire anche dalla Coppa Italia, aveva destabilizzato le Torelle, trovatesi di fronte un calcio molto diverso da quello assaporato nelle competizioni regionali. Un calcio diverso, superiore e necessario, nell'intento di fare un salto di qualità importante. Da underdog vere e proprie, nelle ultime uscite le granata hanno inanellato una serie di prestazioni di grande livello: per l'appunto, tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Dietro l'evidenza - la qualità e il cuore di queste ragazze - si cela anche un lato che l'impegno di queste ragazze non può nascondere: un'ambizione che va oltre i risultati. La voglia di competere per quel che le proprie qualità meriterebbero. Una società prestigiosa come il Torino deve pretendere che la femminile segua le orme del maschile e voli su palcoscenici di livello. Le ragazze di Francini hanno mostrato di volere quei palcoscenici e di meritarseli, ma per farlo devono crescere ancora tanto. Resta quel gap - di cui tanto abbiamo parlato anche nelle scorse settimane - di agonismo e intensità che il campionato pretende: contro squadre anche qualitativamente inferiori - il Moncalieri, nonostante il risultato (2-5 al Cit Turin), è tra queste - le granata avrebbero potuto ottenere di più. Per farlo bisogna lavorare tanto. Le Torelle stanno dando il 200% per raggiungere quello che la loro ambizione richiede: questi quattro gol segnati sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo significano proprio questo.