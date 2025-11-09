Torino Femminile, prima vittoria stagionale contro la Tharros: sulla strada giusta

Vittoria in rimonta, vittoria da Toro: l'underdog di Francini inizia a macinare

Davide Bonsignore Redattore 9 novembre - 19:32

Finalmente, le ragazze granata ottengono quello che stavano cercando ormai da mesi: la prima vittoria stagionale. Una giornata da ricordare, perché il Toro Femminile di Francini non solo ha ottenuto i primi tre punti in Serie C, ma l'ha fatto con uno spirito da Toro. Una vittoria che fa gioire le ragazze granata e fa gioire il loro tecnico, consapevole di aver intrapreso la strada giusta. Una vittoria che arriva dopo due settimane di lavoro organizzato per dare seguito alla buona prestazione casalinga contro la Pro Sesto, che, seppur abbia portato un'altra sconfitta, è servita a far capire che il Toro se la può giocare anche contro squadre di un livello superiore. La prima vittoria stagionale è soltanto la conferma che il percorso può portare da qualche parte: ora serve continuare in questa direzione.

Tharros-Torino 1-2: vittoria in rimonta, vittoria da Toro — Una vittoria di cuore e di squadra per le ragazze granata. Per la sfida del Comunale Tharros di Oristano, Fulvio Francini sceglie la continuità rispetto alla sfida contro la Pro Sesto, sia tatticamente che a livello di formazione. Figurano tra cambi, ma soltanto due tecnici tra le XI di partenza, con Musso e La Sala a proteggere la porta di Vaccarino, Caffaratto a destra e Degani a sinistra, sostituendo Aghem, rimasta fuori dalla lista delle disponibili. A centrocampo le solite Gonnet e Municchi, affiancate, questa volta, da Calautti. Davanti si rivede Altafin insieme a Berbotto a fare da spalla all'immancabile Bazzocchi. Così le ragazze hanno potuto esprimere il gioco già fatto vedere due settimane prima ma con la possibilità di avere un viso più aperto, senza doversi chiudere dalle offensive avversarie. Il primo tempo, tuttavia, nonostante la buona prestazione, finisce 1-0 per la Tharros, con la rete di Martins a sfruttare l'unica occasione fornita dalla difesa granata. Come nel derby degli uomini ieri, nell'intervallo cambia il vento e il secondo tempo è decisamente diverso. Le ragazze di Francini si tirano su le maniche e la solita Linda Bazzocchi firma la seconda rete stagionale e apre alla rimonta. Ci pensa l'inedita titolare Calautti a completare quanto iniziato dalla numero 9 granata: rete nel finale di partita, 1-2 e rimonta completata. Così le ragazze granata possono esultare dopo una vittoria da Toro che porta i primi tre punti stagionali.

Tre punti e pari al Sedriano: ora testa per uscire dalla zona play-out — Tre punti, questi, che danno una mano enorme dal punto di vista mentale. La buona prestazione contro la Pro Sesto aveva già permesso alle ragazze di Francini di alzare la testa, ma sempre con il pensiero della sconfitta. La continuità di gioco era quello che serviva, con un cambio netto nei risultati. Così è stato e il Toro è riuscito a racimolare i primi tre punti in stagione. Una grande mano, tuttavia, anche alla classifica. Con questo successo il Torino è riuscito a staccarsi dalla zona delle ultimissime a zero punti, ora occupata soltanto dall'Azalee Solbiatese, facendo un piccolo ma fondamentale passo in avanti fino all'ottava posizione (il campionato è a 12 squadre), insieme a Sedriano e l'avversaria di oggi, Tharros. Ora la lunghezza dalla zona più tranquilla, che non comporta rischi play-out, è soltanto una e il Torino Femminile può cercare di dare seguito a questi due buone prestazioni e questo ottimo risultato settimana prossima contro il Lesmo nella sfida casalinga.