Femminile: nessuna pressione, ma Torino-Lesmo può essere la partita della svolta…

Davide Bonsignore Redattore 15 novembre - 18:39

L'occasione è ghiotta, ma questa volta a prescindere dall'avversario. L'occasione è tale perché il Torino Femminile è nel miglior periodo di forma, tattica e mentale, da quando è iniziata la stagione. Una stagione complicata, con un nuovo allenatore - Francini, che ha sostituito Serami - e con un nuovo campionato, la Serie C, di un livello decisamente più alto rispetto all'Eccellenza Regionale. Una stagione che non è cominciata nel migliore dei modi, anzi, tra Coppa Italia e l'inizio di campionato è stato davvero molto in salita, a livello di risultati. Il vento, però, è cambiato. Nella sfida casalinga contro la Pro Sesto, che risale ormai a tre settimane fa, il Torino aveva saputo mettere in difficoltà una formazione di spessore ed esperienza come quella lombarda, perdendo di misura e mostrando un gioco solido e concreto. Questo è stato il principio che ha portato poi alla vittoria di settimana scorsa...

La vittoria in casa della Tharros dà fiducia: la si concretizzi — Dopo la gara casalinga contro la Pro Sesto, un weekend di pausa è servito a mister Francini per lavorare e approfondire i buoni concetti espressi al Cit Turin. I risultati si sono visti da subito, perché alla gara successiva, di settimana scorsa, in casa della Tharros ad Oristano, le ragazze granata si sono fatte valere, dominando di fatto la partita e recuperando una situazione di svantaggio che nel secondo tempo si è trasformata nel risultato finale di 1-2. Una vittoria, quella in trasferta in Sardegna, che non ha fatto altro che dare il risvolto pratico ai buoni spunti che si erano fatti vedere in precedenza, ma che sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista mentale è una svolta fondamentale. Le ragazze granata si presentano ora con 3 punti e soprattutto con la consapevolezza di saper vincere: questo può solo portare la voglia di replicarsi, di continuare sulla strada che, evidentemente, è quella giusta e di trovare altri risultati.

Torino Femminile, al Cit Turin c'è il Lesmo: sfida alla portata — Ecco perché è giusto sottolineare il fatto che Torino-Lesmo potrebbe diventare la partita della svolta. Contro la Tharros le ragazze di Francini hanno vinto e ora sono in fiducia: il momento mentalmente migliore della stagione va sfruttato portando altri risultati. Nella giornata di domani, domenica 16 novembre, a partire dalle 15:00 il Toro attende sul campo del Cit Turin il Lesmo, formazione della Brianza che ha saputo mettere in mostra le proprie qualità. Parliamo di una squadra che non ha ancora perso nel Girone A di Serie C, riuscendo a vincere contro Azalee Solbiatese, Torres e Sedriano, pareggiando solo alla prima giornata contro Angelo Baiardo. Tuttavia, non è - a differenza della Pro Sesto, contro la quale le ragazze granata hanno fatto 0-1 - una formazione che surclassa le proprie avversarie: le vittorie sono arrivate di misura in due occasioni e soltanto in una la gara è terminata 4-0. Il Lesmo è, dunque, una squadra forte, ma non insormontabile e non presenta una difesa insuperabile. Le ragazze granata potranno anche essere sfavorite sulla carta, ma se hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà una forza come la Pro Sesto, a maggior ragione che lo stato mentale è al meglio devono concretizzare il momento e far vedere che il lavoro dell'ultimo mese può portare l'underdog a sottomettere le favorite. Non c'è cosa che sia più "da Toro" di questa: ora è tutto nelle mani delle ragazze di Francini del Torino Femminile.