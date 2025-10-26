Femminile, un singolo episodio beffa un Torino sorprendente: la Pro Sesto fa 0-1

La giornata delle contraddizioni: l'amarezza porti sorriso e la sconfitta valga come una vittoria

Davide Bonsignore Redattore 26 ottobre - 18:22

Un'amarezza ben più che positiva si delinea sui volti delle ragazze del Torino Femminile. Contro ogni aspettativa le giocatrici di Francini rendono molto complicata la vita alla Pro Sesto Women. Una gara d'intensità e concentrazione per le granata che da underdog si ritrovano a resistere alle offensive di una delle squadre candidate al titolo di Serie C, reduce dal secondo posto della scorsa stagione. Preziose le prestazioni di Vaccarino in porta e Bazzocchi in attacco che non possono, però, contrastare la beffarda decisione del direttore di gara che condanna, di fatto, il Torino di Francini alla sesta sconfitta consecutiva. Se c'è una consapevolezza, però, è che l'amarezza oggi è positiva...

Torino Femminile-Pro Sesto Women: le scelte — I risultati non arrivano e così mister Francini decide di cambiare diversi singoli nell'XI di partenza. Nel 4-3-3, davanti a Vaccarino si affianca a Musso il capitano Municchi, abbassatasi come centrale dalla consueta posizione a centrocampo. A sinistra è confermata Aghem, mentre a destra Caffaratto prende il posto di Tamagnone, che era partita nelle prime due di Serie C. Abbassando Municchi sulla linea dei difensori, tocca a La Sala il compito di impostare, con la solita Gonnet al suo fianco e Munafò a creare fantasia. In attacco la costante è Bazzocchi, ma questa volta a destra e a sinistra trova Berbotto e Saito invece di Guarini e Altafin.

Torino Femminile-Pro Sesto Women: il primo tempo — Soprattutto a livello di concentrazione, le ragazze granata sembrano avere un altro piglio. Subito offensiva la Pro Sesto, ma ben schierato dietro e pronto ad andare in pressing davanti il Torino. Nei primi 3 minuti due volte è preziosa Vaccarino in uscita su Bertuetti. Nei due minuti successivi si fa vedere anche il Toro con Berbotto lanciata da Gonnet, ma è attenta anche la difesa delle lombarde. A mostrarsi fondamentale già dai primi attimi è Linda Bazzocchi: la numero 9 granata è sempre molto cercata soprattutto in appoggio ma anche con passaggi filtranti. Dall'altra parte è pericolosa Barbuiani: la numero 90 sfrutta la propria tecnica per avventarsi in dribbling nell'area di rigore granata e così prima Municchi è costretta a salvare sulla linea e poi Vaccarino a issarsi su un tiro della stessa numero punta della Pro Sesto. Più volte ci riprova nel corso della partita Barbuiani, partendo dall'esterno dell'area e cercando la porta granata, ma la difesa prende le misure e non corre più gli stessi rischi. Al quarto d'ora cambiano gli interpreti ma rimane il brivido per le ragazze granata: Bertuetti cerca di infilarsi in dribbling ma Musso è molto precisa in scivolata. Nei cinque minuti successivi si susseguono tentativi della Pro Sesto di trovare spazi nell'attenta difesa granata, con un brivido che arriva per il tiro al volo di Dell'Acqua sul cross di Arosio: il tentativo della numero 2 lombarda non trova la porta per una questione di centimetri. La versione regista di La Sala prova a risvegliare le granata anche dal punto di vista offensivo con un ottimo scambio con Munafò: la numero 10 granata non trova Berbotto per poco con un lancio che sarebbe potuto essere molto pericoloso. Alla mezz'ora di nuovo è un doppio rischio clamoroso per le ragazze di Francini: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bertuetti va a botta sicura da due passi sul cross di Arosio ma trova di fronte un riflesso spettacolare di Vaccarino. Poi è Musso in scivolata a impedire alla sempre pericolosa numero 62 lombarda di avvicinarsi alla porta granata. Negli ultimi dieci minuti cresce il Torino con buoni guizzi di Berbotto e Bazzocchi: la punta delle padrone di casa al 40' si rende protagonista di un ottimo scatto che le permette di superare la prima marcatura, raggiungendo l'area di rigore avversaria e avventurandosi in un dribbling che fa conquistare un calcio d'angolo alle ragazze di Francini. Dopo un minuto di recupero si spegne senza ulteriori episodi degni di nota il primo tempo tra Torino Femminile e Pro Sesto Women, che ha fatto registrare una prestazione gigantesca di Linda Bazzocchi e Margherita Vaccarino.

Torino Femminile-Pro Sesto Women: il secondo tempo — La ripresa comincia con una Pro Sesto molto offensiva ma un gioco interrotto dopo due minuti per uno scontro che ha visto Munafò avere la peggio. Nei primi minuti Vaccarino si riconferma fondamentale e all'8' salva su un tiro molto potente partito da fuori area. Un minuto dopo l'episodio che stravolge la partita: Musso si avventa in scivolata su Barbuiani che crossa e colpisce la mano della numero 5 granata. Sul dischetto Arosio spiazza Vaccarino infilando nel sette alla sinistra del portiere granata il gol del vantaggio. Passato sotto, serve una scossa per il Torino e Francini la cerca con un cambio: Altafin rileva Berbotto, forse la meno pungente del terzetto offensivo granata. Non si abbattono le granata e continuano con ottima intensità, anche se il pallino del gioco ce l'ha sempre la Pro Sesto. Vaccarino con il passare dei minuti continua a superarsi e salva al 23' un tiro a botta sicura di Barbuiani sul preciso lancio di Arosio. Una parata che carica le ragazze di Francini che partono subito in contropiede e guadagnano un corner prezioso ma sfruttato male dal Torino. Allora nuove forze fresche, con Guarini e Ferrare che prendono il posto di Saito e Munafò. A tirare le redini creative del Torino sono Altafin e Gonnet che costruiscono e provano ad inventare sulla destra ma, come quella granata, è molto attenta e precisa anche la difesa lombarda. Alla mezz'ora, però, è nuovo brivido Toro, con Bertuetti che prova un tiro incrociato potente che termina a pochi centimetri dal palo destro della porta difesa da Vaccarino. Bazzocchi nella ripresa fa più lavoro sporco, ma all'82' si mette anche in mostra con un ottimo dribbling sulla trequarti volto a servire Ferrara che fa un tiro-cross impreciso per tutti facilmente fermato dall'estremo difensore della Pro Sesto. Continua a crescere il Torino e lo dimostra all'85', con il cross di Guarini, spizzato da Bazzocchi che arriva a Gonnet: la numero 8 granata prova il tiro ma non trova la porta di poco. Buona occasione per le ragazze di Francini che provano in ogni modo a trovare il pareggio, lasciando spazio anche a un po' di nervosismo agonistico nel quale trova l'ammonizione Aghem a seguito di alcune proteste legate ad un'imprecisione dell'arbitro. Quattro minuti di recupero dominati dal Torino, a confermare la propria crescita, non sono, tuttavia, sufficienti a cambiare le sorti di una gara che ha visto trionfare la squadra favorita, ma forse non quella più meritevole. Le granata di Francini si sono presentate come underdog contro una formazione veterana in questo campionato che l'anno scorso ha sfiorato la B ai play-off: sorprendente il Torino, si è aggrappato alle parate di Vaccarino e ai guizzi di Bazzocchi uscendo sì sconfitta ma con la prestazione e la rabbia che la rendono una vittoria e la consapevolezza delle proprie qualità che ora sì, può dare la scossa che tanto serviva.

Torino Femminile-Pro Sesto Women: il tabellino — TORINO FEMMINILE-PRO SESTO WOMEN 0-1

TORINO (4-3-3): Vaccarino; Caffaratto, Musso, Municchi, Aghem; Gonnet, La Sala, Munafò (70' Ferrara); Berbotto (61' Altafin), Bazzocchi, Saito (70' Guarini). A disposizione: Gasparini, Degani, Bosio, Calautti, Dolza, Tundo. Allenatore: Fulvio Francini.

PRO SESTO (4-3-1-2): Selmi; Ronchetti (76' Fico), Ciocca, Battocchio, Dell'Acqua; Arosio, Frau (52' Gentile), Riva; Accoliti; Bertuetti, Barbuiani. A disposizione: Piombo, Podda, Esposito, Monk, Rovelli, Aprile, Sarno. Allenatore: Marco Pierangeli.

Marcatori: 55' Arosio (P)

Ammoniti: 88' Aghem (T)