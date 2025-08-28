Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro toro femminile Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C

FEMMINILE

Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C

Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C - immagine 1
Le granata inserite nel gruppo 16 con Angelo Baiardo, Moncalieri e Caronnese: esordio il 21 settembre
Matteo Curreri

Dopo la storica promozione in Serie C e i successi in Coppa Italia Regionale, Coppa Italia Eccellenza Nazionale e Supercoppa Calcio Femminile, il Torino Femminile è pronto ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide. La squadra guidata da Fulvio Francini, subentrato a Stefano Serami, prenderà parte alla Coppa Italia Serie C 2025/26, competizione a cui partecipano tutte le 48 società iscritte al campionato di Serie C. Il format prevede accoppiamenti, triangolari e quadrangolari suddivisi in base alla vicinanza geografica.

Il Torino è stato inserito nel raggruppamento 16, composto da quattro formazioni: Angelo Baiardo, Moncalieri Women, Caronnese Women e naturalmente le granata. Solo la prima classificata accederà agli ottavi di finale. Il debutto è fissato per domenica 21 settembre in trasferta contro l’Angelo Baiardo. Seguiranno l’esordio casalingo con la Caronnese il 28 settembre e la sfida esterna con il Moncalieri il 5 ottobre.

Coppa Italia Serie C – Calendario Raggruppamento 16

—  

21.09.2025

Angelo Baiardo – Torino

Caronnese – Moncalieri

28.09.2025

Torino – Caronnese

Moncalieri – Angelo Baiardo

05.10.2025

Angelo Baiardo – Caronnese

Moncalieri – Torino

Leggi anche
Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C
Torino Femminile, l’ex tecnico Serami: “Anno irripetibile. Porto il Fila nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA