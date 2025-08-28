Dopo la storica promozione in Serie C e i successi in Coppa Italia Regionale, Coppa Italia Eccellenza Nazionale e Supercoppa Calcio Femminile, il Torino Femminile è pronto ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide. La squadra guidata da Fulvio Francini, subentrato a Stefano Serami, prenderà parte alla Coppa Italia Serie C 2025/26, competizione a cui partecipano tutte le 48 società iscritte al campionato di Serie C. Il format prevede accoppiamenti, triangolari e quadrangolari suddivisi in base alla vicinanza geografica.
Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C
Le granata inserite nel gruppo 16 con Angelo Baiardo, Moncalieri e Caronnese: esordio il 21 settembre
Il Torino è stato inserito nel raggruppamento 16, composto da quattro formazioni: Angelo Baiardo, Moncalieri Women, Caronnese Women e naturalmente le granata. Solo la prima classificata accederà agli ottavi di finale. Il debutto è fissato per domenica 21 settembre in trasferta contro l’Angelo Baiardo. Seguiranno l’esordio casalingo con la Caronnese il 28 settembre e la sfida esterna con il Moncalieri il 5 ottobre.
Coppa Italia Serie C – Calendario Raggruppamento 16—
21.09.2025
Angelo Baiardo – Torino
Caronnese – Moncalieri
28.09.2025
Torino – Caronnese
Moncalieri – Angelo Baiardo
05.10.2025
Angelo Baiardo – Caronnese
Moncalieri – Torino
