Torino Femminile: il calendario e gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C

Dopo la storica promozione in Serie C e i successi in Coppa Italia Regionale, Coppa Italia Eccellenza Nazionale e Supercoppa Calcio Femminile, il Torino Femminile è pronto ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide. La squadra guidata da Fulvio Francini, subentrato a Stefano Serami, prenderà parte alla Coppa Italia Serie C 2025/26, competizione a cui partecipano tutte le 48 società iscritte al campionato di Serie C. Il format prevede accoppiamenti, triangolari e quadrangolari suddivisi in base alla vicinanza geografica.