Passo falso del Torino femminile, 5-0 contro la Pro Sesto: farne tesoro perché…

Per la gara di Sesto San Giovanni (MI), mister Francini si appoggia ad alcune certezze in difesa, come Musso, Municchi e Bodini, insieme a Degani, dando poi spazio a Munafò e Ferrara insieme a Gonnet nel centrocampo per favorire la titolarità di Dolza Cogni insieme alle solite Bazzocchi e Altafin nel tridente offensivo. Questo mix di certezze e cambiamenti non ha portato al Torino la solidità sperata: la gara è a senso unico. Le padrone di casa non si lasciano mettere in difficoltà com'era stato nello 0-1 del Cit Turin e dilagano con cinque reti. Un risultato pesante che testimonia il grande lavoro che la formazione granata deve ancora fare per poter arrivare ai livelli a cui ambisce: quelli della Pro Sesto, una formazione che vuole giocarsi la Serie B.

La strada è ancora lunga...

Finora abbiamo parlato di una squadra che dall'inizio del campionato, dalla partenza come underdog, è riuscita a spiccare in alcune gare con risultati sorprendenti e una qualità che ha stupito. Nulla di questo va eliminato. Il grande lavoro compiuto da mister Francini e dalle sue ragazze rimane e deve rimanere. Tuttavia, il 5-0 rimediato a Sesto San Giovanni regala l'opportunità di un momento di riflessione: il Toro non è una formazione che deve sedersi in Serie C. Il Toro è una formazione che in questa stagione mira a mantenere la categoria, ma che già nella prossima annata dovrà puntare a fare qualcosa in più. Il risultato, in una partita giocata contro una squadra che già ora vuole ambire alla promozione, non è altro che la testimonianza che, nonostante l'enorme lavoro compiuto fin qui, la strada è ancora lunga. Una strada tortuosa, fatta di delusioni, conquiste e tanti cambi di paradigma. Ma soprattutto una strada che vuole puntare al lungo periodo, al futuro. Fare tesoro di questa batosta è il primo passo per un futuro che merita di essere più roseo. E così sarà.